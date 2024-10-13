Деякі пенсіонери можуть не платити за землю: про що йдеться

На пільгу щодо сплати податку можуть розраховувати пенсіонери за віком. Для її отримання потрібно подати заяву до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки, розповіли в ДПСУ.

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Деякі українці можуть не платити земельний податок. Зокрема, йдеться й про пенсіонерів за віком. Про це повідомили в ДПСУ.

Так, йдеться про земельні ділянки за кожним видом використання в межах граничних норм, а саме:

не більше 2 га — для ведення особистого селянського господарства;

у селах не більше 0,25 га, в селищах до 0,15 га, в містах не більше 0,10 га — для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;

до 0,10 га — для індивідуального дачного будівництва;

до 0,01 га — для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,12 га — для садівництва.

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"Фізичні особи — пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що для отримання пільги щодо сплати земельного податку особа повинна подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги й документи, які посвідчують право українця на пільгу. Зокрема, пенсійне посвідчення за віком.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоровʼя та потребують стороннього догляду.

Раніше у ПФУ наголосила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися у випадку виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.