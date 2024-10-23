"Я сама мільйон дала": у Дніпрі депутатка штовхнула в обличчя активістку "Гроші на ЗСУ" (відео)

Судячи з опублікованого в мережі відео, депутат міськради заявила, що вона особисто виділила мільйон гривень на потреби армії, після чого вирішила штовхнути активістку.

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У мережі поширюється відео, на якому депутатка міської ради Дніпра Євгенія Дитятковська штовхає в обличчя активістку руху "Гроші на ЗСУ" під час чергової акції протесту. Відео публікують у місцевих Telegram-каналах.

Інцидент, як повідомляють у соцмережах, стався 23 жовтня під час мітингу, організованого активістами під стінами міськради Дніпра. Учасники акції, які вимагали збільшити фінансування Збройних сил України, заблокували автомобіль народної обраниці, вимагаючи пояснень.

Згідно з інформацією із соцмереж, під час цього конфлікту Дитятковська заявила, що вона особисто виділила мільйон гривень на потреби армії. Однак, ситуація на місці швидко загострилася, і депутатка штовхнула одну з учасниць акції в обличчя, що стало причиною подальшого резонансу.

На відео, яке активно обговорюється в інтернеті, видно, як після словесної перепалки між депутаткою та активістами відбувається фізичний контакт. Дитятковська різко відреагувала на вимоги активістів, інцидент потрапив на відео і викликав хвилю обурення у громадськості. Наприкінці видно чути, як депутатка каже "сволота" на адресу присутніх активістів.

Реакція депутатки та поліції

Журналісти "Суспільного" звернулися до депутатки Євгенії Дитятковської з проханням прокоментувати інцидент і розкрити всі деталі події, зокрема її позицію щодо звинувачень у застосуванні фізичної сили. Наразі офіційної відповіді від депутатки ще не надійшло.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу інцидент не коментували в поліції.

Нагадаємо, 12 жовтня у Дніпрі генеральний директор компанії-виробника вікон Steko Сергій Положай агресивно поводився і висловлювався нецензурно на адресу працівника ТЦК і СП, зокрема сказав: "ти солдат — п*здуй копай". За цим фактом відкрито кримінальне провадження.