"Я сама миллион дала": в Днепре депутатка толкнула в лицо активистку "Деньги на ВСУ" (видео)

Судя по опубликованному в сети видео, депутат горсовета заявила, что она лично выделила миллион гривен на нужды армии, после чего решила толкнуть активистку.

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В сети распространяется видео, на котором депутат городского совета Днепра Евгения Дитятковская толкает в лицо активистку движения "Деньги на ВСУ" во время очередной акции протеста. Видео публикуют в местных Telegram-каналах.

Инцидент, как сообщают в соцсетях, произошел 23 октября во время митинга, организованного активистами под стенами горсовета Днепра. Участники акции, которые требовали увеличить финансирование Вооруженных сил Украины, заблокировали автомобиль народной избранницы, требуя объяснений.

Согласно информации из соцсетей, во время этого конфликта Дитятковская заявила, что она лично выделила миллион гривен на нужды армии. Однако, ситуация на месте быстро обострилась, и депутат толкнула одну из участниц акции в лицо, что стало причиной дальнейшего резонанса.

На видео, которое активно обсуждается в интернете, видно, как после словесной перепалки между депутатом и активистами происходит физический контакт. Дитятковская резко отреагировала на требования активистов, инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения у общественности. В конце видно слышно, как депутатка говорит "сволочи" в адрес собравшихся активистов.

Реакция депутатки и полиции

Журналисты "Суспільного" обратились к депутатке Евгении Дитятковской с просьбой прокомментировать инцидент и раскрыть все детали происшествия, в частности ее позицию относительно обвинений в применении физической силы. На данный момент официального ответа от депутата еще не поступило.

Отметим, что на момент публикации материала инцидент не комментировали в полиции.

Напомним, 12 октября в Днепре генеральный директор компании-производителя окон Steko Сергей Положай агрессивно вел себя и высказывался нецензурно в адрес работника ТЦК и СП, в частности сказал: "ты солдат — п*здуй копай". По данному факту открыто уголовное производство.