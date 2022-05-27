Країни НАТО постачатимуть Україні важке озброєння, — глава МЗС Великої Британії.

Глави МЗС Чехії та Словаччини спростували закулісну слідку про скасування передачі БМП та танків для ЗСУ. А Великобританія вимагає зміцнити межі Європи та східне крило Альянсу.

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Інформація в німецьких ЗМІ щодо негласної домовленості країн НАТО не передавати Україні важке озброєння є неправдивою. Про це сказала британська глава МЗС Ліз Трасс після зустрічі з чеським колегою Яном Липавським, пише чеський портал idnes.cz.

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Німецьке агентство DPA з посиланням на депутата Бундестагу Вольфганга Гельміха повідомило нібито про непублічну домовленість НАТО не давати ЗСУ деякі види важкої техніки — БМП чи танків виробництва країн Заходу. НАТО боїться прямої військової конфронтації з РФ і хоче звести такий ризик до мінімуму, пише агентство.

[ + – ] Трасс говорила про важливість плану Маршалла для України

Трасс говорила про важливість створення плану Маршалла для України та покращення захисту кордонів Європи, включаючи Балкани. Трасс вважає за необхідне посилити східне крило НАТО. Вона додала, що Чехія направила в Україну танки Т-72 та іншу важку техніку.

"Однозначно, ця інформація не базується на реальних фактах. Україну підтримують окремі держави, у НАТО великої програми немає. Чехія пишається підтримкою України у військовому плані, допомагає протистояти російській агресії та бере участь у всіх проєктах наскільки може", — додав Липавський.

Допомога ЗСУ від Чехії та Словаччини

Міністри оборони Чехії та Словаччини Яна Чернохова та Ярослав Надь розповіли про постачання зброї в Україну.

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"Такої домовленості не існує. Я про неї нічого не знаю. Якби хтось із представників альянсу виступив із такою пропозицією, Чехія не підтримала б її", — пояснила журналістам Чорнохова.

Надь нічого не чув про угоду. Він оцінив рівень постачання озброєнь із США, Великобританії та Канади та засумнівався у правдивості інформації про домовленість НАТО. Чорнохова зазначила, що Чехія, Словаччина та Польща — одні з лідерів допомоги Україні.

Міністри обговорили оптимізацію та продовження відправки допомоги ЗСУ. Глави МЗС згадали про спільний ремонт української військової техніки на чеських та словацьких компаніях. У Словаччині ремонтують десятки одиниць техніки.

Нагадаємо, що в Офісі президента України закликають країни Заходу швидше відправити в Україну американські системи залпового вогню MLRS. Цей стратегічний крок може змінити перебіг бойових дій.

В адміністрації президента США Джо Байдена думають над передачею Україні реактивної артилерії M142 HIMARS. Озброєння здатне стріляти 227-мм ракетами та балістичними ракетами малої дальності ATACMS.

Допомагають знищувати російських окупантів та саморухливі гаубиці FH70 — вони можуть вести вогонь кожні 10 секунд завдяки автоматичному зарядженню снарядів.