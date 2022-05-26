Країни НАТО неформально домовилися не постачати Україні танки та літаки, — ЗМІ

За даними журналістів, Альянс побоюється, що передача важкої зброї Росія може сприйняти як вступ у війну.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Країни-члени НАТО неформально домовилися утриматися від передачі Україні деяких типів озброєнь, зокрема західних танків і літаків. Про це повідомляє видання Die Zeit.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Альянс побоюється прямої військової конфронтації з Росією, ризик цього має бути зведений до мінімуму. Є побоювання, що РФ може розцінити постачання західних танків і бойових літаків як вступ у війну. Кремль може вжити у відповідь військових заходів.

За інформацією видання, у Берліні ухвалили неформальне рішення не передавати Україні танки та літаки. Рішення було ухвалено в середині травня. При цьому немає достовірної інформації про те, чи це чергові виправдання Бундестагу, чому вони не передають зброю, чи це "неприпустима недбалість", заявив лідер партії християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефуль.

Імовірно, з цієї причини канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив компанії Rheinmetall у постачанні Україні танків та іншої важкої зброї.

Проте в Альянсі постійно аналізують ризики та стежать за розвитком ситуації. Тому не можна виключати, що в якийсь момент в Україну надійдуть і танки та винищувачі західних зразків.

Наразі дотримуються неформального правила не передавати таке важке озброєння Україні. Зокрема, у виданні пишуть, що через цю домовленість у Польщі відмовилися від ідеї передати винищувачі МіГ-29 Україні.

Нагадаємо, за даними Foreign Policy, Україні передали штурмовики Су-25. Їх розібрали на деталі в Європі, а потім передали українській армії.

Також, за даними WSJ, Чехія передала Україні партію ударних вертольотів Мі-24Д.