Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней наших людей, — Зеленский

В вопросе деоккупации своих территорий, рассказал президент, Украина не будет привязываться к конкретным датам, как это делает РФ. Вместо этого мы будем "привязываться к людям", поэтому для освобождения нашей земли нужно больше оружия.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украина будет освобождать оккупированные Россией территории, но не ценой жизней десятков тысяч людей. Об этом сегодня заявил президент страны Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"О планах Российской Федерации, привязанных к датам, к символам или еще к чему-то, мы много с вами слышали. Но в Украине им это не удалось. Нам все равно, какие планы у РФ. Мы не привязываемся к датам деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей", — в частности, сказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинская власть, в первую очередь, будет думать непосредственно о гражданах Украины, о спасении их жизней, ведь как раз украинцы способный деоккупировать захваченные территории и дать отпор российской армии.

"Эти территории без живых украинцев для нас не в приоритете", — добавил Зеленский.

По словам президента, на востоке страны сохраняется тяжелая ситуация, в том числе из-за того, что Украине не хватает необходимого количества вооружения. При этом там сосредоточены силы РФ — военная техника, вооруженные формирования, батальоны российской армии и боевиков из ОРДЛО.

"Они сосредоточили там все силы, чтобы исполнить тот или другой план [России]", — прокомментировал Зеленский.

Сегодня ранее сообщалось, что Путин поставил перед военным командованием цель полностью захватить территорию Луганской области до 1 июня. А Донецкую область российские войска якобы должны захватить до 1 июля.

25 мая председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что войска противника контролируют 95% региона.

Напомним, глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сегодня сообщил, что российские военные захватили половину территории города. При этом, по его словам, ВСУ держат линию обороны.