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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней наших людей, — Зеленский

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Владимир Зеленский, президент украины
Фото: Офис президента

В вопросе деоккупации своих территорий, рассказал президент, Украина не будет привязываться к конкретным датам, как это делает РФ. Вместо этого мы будем "привязываться к людям", поэтому для освобождения нашей земли нужно больше оружия.

Украина будет освобождать оккупированные Россией территории, но не ценой жизней десятков тысяч людей. Об этом сегодня заявил президент страны Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"О планах Российской Федерации, привязанных к датам, к символам или еще к чему-то, мы много с вами слышали. Но в Украине им это не удалось. Нам все равно, какие планы у РФ. Мы не привязываемся к датам деоккупации, мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по-максимуму наших людей", — в частности, сказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинская власть, в первую очередь, будет думать непосредственно о гражданах Украины, о спасении их жизней, ведь как раз украинцы способный деоккупировать захваченные территории и дать отпор российской армии.

"Эти территории без живых украинцев для нас не в приоритете", — добавил Зеленский.

По словам президента, на востоке страны сохраняется тяжелая ситуация, в том числе из-за того, что Украине не хватает необходимого количества вооружения. При этом там сосредоточены силы РФ — военная техника, вооруженные формирования, батальоны российской армии и боевиков из ОРДЛО.

"Они сосредоточили там все силы, чтобы исполнить тот или другой план [России]", — прокомментировал Зеленский.

Сегодня ранее сообщалось, что Путин поставил перед военным командованием цель полностью захватить территорию Луганской области до 1 июня. А Донецкую область российские войска якобы должны захватить до 1 июля.

25 мая председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что войска противника контролируют 95% региона.

Напомним, глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сегодня сообщил, что российские военные захватили половину территории города. При этом, по его словам, ВСУ держат линию обороны.