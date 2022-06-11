За час вторгнення РФ загинуло до 10 тисяч українських військових, — Арестович (відео)

Останнім часом українські офіційні особи почали розкривати кількість жертв серед українських бійців за час повномасштабної російсько-української війни, однак yfзвані цифри відрізняються.

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Втрати серед українських військових у боротьбі за Україну з моменту повномасштабного вторгнення РФ становлять близько 10 тисяч загиблих. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

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За його словами, щодня на війні із Росією гине близько 100 українських захисників. Якщо порівнювати із втратами у російській армії, то ця цифра набагато менша, каже Арестович. Радник голови JП повідомив, що за день гине близько 200-300 росіян, а перший місяць ця цифра була ще більшою.

"У нас на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому. Але в російській армії 1000 на добу гинули в перші 20-30 днів. Зараз 200-300 гинуть, не менше. Тільки сьогодні надто добре відпрацювала артилерія, тому людtq 600 на добу ми засудили, не менше. Воно так і буде: один до п'яти, один до трьох, один до шести, ось так коливатися", — сказав він.

На запитання Марка Фейгіна про те, чи можна сказати, що, починаючи з 24 лютого, загинули близько 10 тисяч українських військових, Арестович відповів: "так, десь так".

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Що кажуть інші представники української влади

Варто зазначити, що серед представників влади наразі озвучуються різні цифри втрат у ЗСУ. 9 червня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна втрачає до 200 захисників на день, а однією з головних причин такої кількості загиблих він назвав відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, за день гине до 100 українських бійців. 9 червня він заявив, що Кремль продовжує тиснути масою, буксирує, наражається на потужний опір і зазнає величезних втрат.

1 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня гинуть від 60 до 100 військових ЗСУ. За його словами, найскладніша ситуація на Донбасі. Крім того, 500 військовослужбовців щодня зазнають поранень.

8 червня американське видання The New York Times повідомляло, що про реальні втрати ЗСУ у російсько-українській війні не знають і в США. За інформацією журналістів, Україна не ділиться із союзниками цією інформацією.

"Чи можна знайти людину, яка впевнено скаже вам, скільки військ втратила Україна, скільки техніки втратила Україна?", — поцікавилася колишня високопоставлена співробітниця розвідки США Бет Саннер.