Приблизительно 50%: в Минобороны Украины озвучили потери техники ВСУ

По словам генерала Владимира Карпенко, на сегодняшний день потери достигают 30-40%, а кое-где и 50%. При этом международная помощь покрывает около 10-15% наших потребностей.

Министерство обороны Украины впервые озвучило потери техники ВСУ. Об этом рассказали заместитель министра обороны Украины по закупкам, обеспечению вооружением и техникой Денис Шарапов и командующий логистикой, бригадный генерал Владимир Карпенко в интервью National Defence.

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"На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40, а порой и до 50-ти процентов потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50 процентов", — отметил Карпенко. Также он уточнил, что было потеряно около 1300 БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем.

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Карпенко рассказал, что ВСУ получили большое количество систем вооружения.

"Но при таком затратном ресурсе это количество покрывает только 10-15 процентов наших потребностей", — отметил генерал и добавил, что нужна артиллерия, БМП, боевые машины, танки. А также системы ПВО и реактивная система залпового огня и системы высокоточного оружия: "Мы считаем, что именно системы высокоточного оружия дадут нам преимущество врагу, преимущество в этой войне".

Напомним, что военный эксперт из Королевского объединенного института оборонных исследований Эд Арнолд отмечал, что ВСУ нужны свежие войска и западное оружие, ведь, по его мнению, только тогда украинские военные смогут перехватить инициативу.