Приблизно 50%: у Міноборони України озвучили втрати техніки ЗСУ

За словами генерала Володимира Карпенка, на сьогодні втрати досягають 30-40%, а подекуди й 50%. При цьому міжнародна допомога покриває приблизно 10-15% наших потреб.

Міністерство оборони України вперше озвучило втрати техніки ЗСУ. Про це розповіли заступник міністра оборони України із закупівель, забезпечення озброєнням та технікою Денис Шарапов та командувач логістики, бригадний генерал Володимир Карпенко в інтерв'ю National Defence.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"На сьогодні ми маємо приблизно 30-40, а деколи і до 50-ти відсотків втрат техніки у результаті активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50 відсотків," — зазначив Карпенко. Також він уточнив, що було втрачено приблизно 1300 БМП, 400 танків та 700 артилерійських систем.

Усі важливі новини першими публікуються у нашому Telegram-каналі "Быстрый Фокус". Підписуйтесь і будьте в курсі подій раніше за всіх!

Карпенко розповів, що ЗСУ отримали велику кількість систем озброєння.

"Але при такому витратному ресурсі ця кількість покриває тільки 10-15 відсотків наших потреб," — зазначив генерал і додав, що потрібна артилерія, БМП, бойові машини, танки. А також системи ППО та реактивна система залпового вогню та системи високоточної зброї: "Ми вважаємо, що саме системи високоточної зброї дадуть нам перевагу над ворогом, перевагу у цій війні".

Нагадаємо, що військовий експерт із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Ед Арнолд зазначав, що ЗСУ потрібні свіжі війська та західна зброя, адже, на його думку, тільки тоді українські військові зможуть перехопити ініціативу.