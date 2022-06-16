До 1000 в день: Арахамия назвал потери украинских войск на Донбассе, — Axios

В среднем на востоке страны погибают до 500 украинских солдат в день, еще больше бойцов получают ранения, сказал лидер фракции "Слуга народа".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ходе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей гибнет или получает ранения до 1000 украинских солдат — в среднем до 500 погибших. Об этом со ссылкой на слова народного депутата, лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию сообщает издание Axios.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Ежедневно на Донбассе на востоке Украины гибнет или получает ранения до 1000 украинских солдат, в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых, заявил в среду высокопоставленный украинский чиновник", — говорится в публикации.

При этом, по словам Арахамии, за последние две недели потери украинских войск в ходе войны против РФ выросли. Также нардеп указал, что на данный момент в Вооруженных силах Украины служит 1 млн человек, также есть возможность мобилизовать еще 2 млн, поэтому у ВСУ "есть силы для продолжения борьбы на Донбассе", отмечают журналисты.

В то же время Арахамия заявил, что главная проблема заключается в нехватке оружия и боеприпасов: "У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие". Также лидер "слуг народа" в парламенте добавил, что он и другие члены украинской делегации на переговорах разговаривают с российскими делегатами 1-2 раза в неделю, хотя "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров".

Также нардеп, по данным издания, заявил, что РФ в значительной степени защищена от западных санкций из-за высоких цен на нефть, однако в полной мере государство-агрессор их ощутит через 3-4 года.

"Вопрос в том, будем ли мы (Украина) все еще здесь через три или четыре года, чтобы насладиться этим зрелищем", — цитируют Арахамию журналисты.

Напомним, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневно в ходе войны гибнут до 100 украинских солдат.

Также мы писали о том, какую военную помощь Украине анонсировали ее партнеры по итогам переговоров в формате "Рамштайн".