До 1000 на день: Арахамія назвав втрати українських військ на Донбасі, — Axios

У середньому на сході країни гинуть до 500 українських солдатів на день, ще більше бійців зазнають поранень, сказав лідер фракції "Слуга народу".

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Під час бойових дій на території Донецької та Луганської областей гине або отримує поранення до 1000 українських солдатів — у середньому до 500 загиблих. Про це з посиланням на слова народного депутата, лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію, повідомляє видання Axios.

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"Щодня на Донбасі на сході України гине або отримує поранення до 1000 українських солдатів, у середньому від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених, заявив у середу високопоставлений український чиновник", — йдеться в публікації.

Водночас, за словами Арахамії, за останні два тижні втрати українських військ під час війни проти РФ зросли. Також нардеп зазначив, що на цей час у Збройних силах України служить 1 млн осіб, також є можливість мобілізувати ще 2 млн, тому у ЗСУ "є сили для продовження боротьби на Донбасі", зазначають журналісти.

Разом з тим Арахамія заявив, що головна проблема полягає в нестачі зброї та боєприпасів: "У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя". Також лідер "слуг народу" у парламенті додав, що він та інші члени української делегації на переговорах розмовляють із російськими делегатами 1-2 рази на тиждень, хоча "обидві сторони ясно розуміють, що прямо зараз немає місця для переговорів".

Також нардеп, за даними видання, заявив, що РФ значною мірою захищена від західних санкцій через високі ціни на нафту, проте повною мірою держава-агресор їх відчує через 3-4 роки.

"Питання в тому, чи будемо ми (Україна) все ще тут через три чи чотири роки, щоб насолодитися цим видовищем", — цитують Арахамію журналісти.

Нагадаємо, 1 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що щодня під час війни гинуть до 100 українських солдатів.

Також ми писали, яку військову допомогу Україні анонсували її партнери за підсумками переговорів у форматі "Рамштайн".