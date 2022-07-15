Самые серьезные потери ВСУ были в мае, — Резников

В последний месяц весны украинские войска теряли до 100 бойцов убитыми и около 400 ранеными, отметил глава Минобороны.

Наибольшее потери в ходе полномасштабной войны против России Вооруженные силы Украины понесли в мае — в тот период ежедневно погибали до 100 бойцов, а ранения получали около 400 военнослужащих. Об этом в интервью изданию BBC News Украина сообщил министр обороны Алексей Резников.

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По словам главы оборонного ведомства, он не может обнародовать данные касательно масштабов потерь ВСУ в ходе полномасштабной войны, однако подчеркнул, что "они значительно отличаются от огромных потерь врага".

"Самый большой пик наших потерь был в мае… До ста ребят, к сожалению, погибало, и до 300-400 было ранен", — сказал Резников.

Глава Минобороны отметил, что на тот момент потери в рядах ВСУ были вызваны преимуществом войск РФ в вооружении, особенно на Донбасском направлении. Силы противника применяли до тысячи артиллерийских снарядов в час, в то время как украинским войскам было нечего противопоставить из-за нехватки оружия. Тем не менее, к сегодняшнему моменту ВСУ "начали менять картину" благодаря полученными ими гаубиц M777, M109, "Цезарей", Panzerhaubitze и других.

"Контрбатарейная борьба сразу снизила интенсивность огня. А как приехали всем известные HIMARS… это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М-270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров", — указал Резников.

Напомним, в июне советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, по его информации, на тот момент потери украинских Вооруженных сил в ходе полномасштабной войны составили около 10 тыс. бойцов убитыми и примерно 30 тыс. ранеными.

5 июля другой советник главы ОП — Михаил Подоляк — сообщил, что совокупные потери российских войск в Украине с 24 февраля составили до 110 тысяч бойцов.