По данным разведчиков, министр обороны РФ почти всю свою карьеру работал в строительной сфере и МЧС, что вызывает насмешки от воевавших офицеров.

Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, подвергается насмешкам из-за отсутствия прогресса во вторжении в Украину. Об этом сообщает британская разведка.

Недавно в российских независимых СМИ заявили, что из-за отсутствия продвижения в Украине Сергей Шойгу отстранили от руководства армией. Теперь командиры докладывают непосредственно президенту Путину о ходе вторжения.

Российские офицеры и солдаты, имеющие реальный боевой опыт, вероятно, регулярно высмеивает Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство армией. Прогресс российских войск в Украине застопорился.

В британской разведке отмечают, что Шойгу долго пытался избавиться от своей репутации человека, который не имел значительного военного опыта. Большая часть его карьеры была в строительном секторе и Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 24 августа Шойгу заявил, что они сознательно замедлили ход вторжения в Украину. А США затягивают войну своими поставками оружия украинской армии.

Ранее в британской разведке сообщали, что из-за сильного отпора и плохой эффективности в РФ уволили как минимум шесть генералов.