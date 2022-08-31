"Немає часу навіть на каву": розрахунки "Градів" знищують ЗС РФ на Херсонщині (відео)

Мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка постійно виконує бойові завдання для ударів по ЗС РФ. Бійці наголошують, що вони збираються вбивати та воювати за Україну, а не вмирати за неї.

Українські артилеристи з мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка продовжують відпрацьовувати по російських окупантах з РСЗВ "Град". Про це повідомляється у сюжеті АрміяInform.

Робота артилеристів допомагає українським військовим бити ворога на Херсонському напрямі. Ефективна робота розрахунку "Градів" досягається за рахунок повної бойової готовності, злагодженості дій, швидкої реакції та навичок, які доведені практично до автоматизму.

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"У режимі нон-стоп працюємо, іноді й каву навіть ніколи попити. Щоразу, уразивши ціль, наш розрахунок переходить у режим очікування. Однак нового завдання довго чекати не доводиться. Наш підрозділ не збирається вмирати за Україну, ми за неї будемо воювати й убивати орків", — каже командир підрозділу з позивним "Сивий".

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, США кілька місяців постачала в Україну зброю для контрнаступу. Штати знали про плани ЗСУ на наступ.

За даними британської розвідки, українським військовим вдалося відсунути лінію фронту на півдні України, а російським військам доводиться закривати "проломи" мобільними підрозділами.