Україна скоротила площу контрнаступу після попередження від США, — CNN

Американські сили застерегли Київ від того, щоби підрозділи українських військ сильно розтяглися по лінії фронту. Основною метою ЗСУ зараз є Херсонська область.

США закликали Україну вести контранступ в обмеженому форматі, щоб уникнути надмірного розтягування підрозділів по лінії фронту. Наразі ситуація свідчить про те, що Київ обмежився наступальними діями лише на Херсонському напрямку. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на американські, західні й українські джерела.

За даними видання, Вашингтон закликав Київ обмежити операцію як щодо цілей, так і щодо географії під час підготовки до контрнаступних дій. Підготовка полягала в проведенні спільних із Україною навчань, які були покликані допомогти ЗСУ зрозуміти, що їм необхідно, щоб досягти успіху в цьому питанні.

Спочатку українська сторона розглядала можливість ширшої операції з повернення своїх територій, включаючи південний схід Запорізької області, проте в результаті сили були зосереджені на контрнаступі в Херсонській області, повідомили співрозмовники журналістів.

При цьому джерела визнали, що зараз Україна досягає паритету з російськими Збройними силами, зокрема, за рахунок високої компетенції українських бійців. Однак чи зможуть ЗСУ успішно повернути тимчасово окуповані території, поки невідомо, повідомили співрозмовники, знайомі з останніми розвідувальними даними.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон запевнив, що американські військові уважно стежать за успішними операціями Збройних Сил України на деяких частинах фронту.

Водночас експерти заявляють, що українські військові можуть деокупувати Херсон, який зараз утримують російські війська, без бойових дій.