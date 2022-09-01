Украина сократила площадь контрнаступления после предупреждения от США, — CNN

Американские силы предостерегли Киев от того, чтобы подразделения украинских войск сильно растянулись по линии фронта. Основной целью ВСУ сейчас является Херсонская область.

США призывали Украину вести контранступление в ограниченном формате, чтобы избежать чрезмерного растягивания подразделений по линии фронта. На данный момент ситуация свидетельствует о том, что Киев ограничился наступательными действиями только на Херсонском направлении. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.

По данным издания, Вашингтон призвал Киев ограничить операцию как по целям, так и по географии, во время подготовки к контрнаступательным действиям. Подготовка заключалась в проведении совместных с Украиной учений, которые были призваны помочь ВСУ понять, что им необходимо, чтобы добиться успеха в этом вопросе.

Изначально украинская сторона рассматривала возможность более широкой операции по возвращению своих территорий, включая юго-восток Запорожской область, однако в результате силы были сосредоточены на контрнаступлении в Херсонской области, сообщили собеседники журналистов.

При этом источники признали, что на данный момент Украина достигает паритета с российскими Вооруженными силами, в частности, за счет высокой компетенции украинских бойцов. Однако смогут ли ВСУ успешно вернуть временно оккупированные территории пока неизвестно, сообщили изданию собеседники, знакомые с последними разведывательными данными.

Напомним, недавно Пентагон заверил, что американские военные внимательно следят за успешными операциями Вооруженных сил Украины на некоторых частях фронта.

Тем временем эксперты заявляют, что украинские военные могут деоккупировать Херсон, который сейчас удерживают российские войска, без боевых действий.