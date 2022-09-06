ВСУ в ходе контрнаступления продвинулись в Луганской области, — ОВА (видео)

Потери российской армии за неделю составили почти 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

Подразделения Вооруженных сил Украины не только ведут оборону на территорию Луганской области, но и постепенно возвращают ранее захваченные ВС РФ территории. Эту информацию в эфире национального телемарафона подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате успешного контрнаступления за вчерашний день ВСУ смогли продвинуться и закрепиться на одном из участков фронта в Луганской области.

"Область держится. Несколько сотен метров у нас за вчерашний день добавилось, которые наши военнослужащие контролируют. Были отбиты атаки и было некоторое продвижение. Там закрепились наши защитники. Большое количество "бавовны" произошло в разных зданиях, которые контролировали оккупанты", — продолжил Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Руководитель ОВА также сообщил, что на разных участках фронта ВС РФ за минувшую недель потеряли около 400 военнослужащих и почти 100 единиц боевой техники. Вместе с этим, как предупреждает Гайдай, Кремль перебрасывает новые подразделения на оккупированный Донбасс, пытаясь восполнить потери среди личного состава.

"Я уверен, что россиян не хватит на всю линию фронта от Харьковской до Херсонской области", — добавил руководитель ОВА, комментируя возможное новое наступление ВС РФ с учетом продвижения украинской армии.

[ + – ] ВСУ смогли продвинуться и закрепиться в части Луганской области

Стоит отметить, что ВСУ успешно осуществляют контрнаступление не только в Херсонской области, но и на Донбассе. Несколькими днями ранее подразделения украинской армии форсировали Северский Донец и смогли освободить населенный пункт Озерное.

Также сообщалось, что ВСУ во время контрнаступления в Херсонской области освободили Высокополье, Ольгино и ряд других населенных пунктов региона.