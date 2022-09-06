ЗСУ під час контрнаступу просунулися на Луганщині, — ОВА (відео)

Втрати російської армії за тиждень склали майже 400 військовослужбовців та близько 100 одиниць бойової техніки.

Підрозділи Збройних Сил України не лише ведуть оборону на територію Луганської області, а й поступово повертають раніше захоплені ЗС РФ території. Цю інформацію в ефірі національного телемарафону підтвердив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок успішного контрнаступу за вчорашній день ЗСУ змогли просунутися та закріпитися на одній із дільниць фронту в Луганській області.

"Область тримається. Кілька сотень метрів у нас за вчорашній день додалося, які наші військовослужбовці контролюють. Були відбиті атаки і було деяке просування. Там закріпилися наші захисники. Велика кількість "бавовни" сталася в різних будівлях, які контролювали окупанти", — продовжив Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Керівник ОВА також повідомив, що на різних ділянках фронту ЗС РФ за минулі тижні втратили близько 400 військовослужбовців та майже 100 одиниць бойової техніки. Водночас, як попереджає Гайдай, Кремль перекидає нові підрозділи на окупований Донбас, намагаючись поповнити втрати серед особового складу.

"Я впевнений, що росіян не вистачить на всю лінію фронту від Харківської до Херсонської області", — додав керівник ОВА, коментуючи можливий новий наступ ЗС РФ з урахуванням просування української армії.

[ + – ] ЗСУ змогли просунутися та закріпитися в частині Луганської області

Варто зазначити, що ЗСУ успішно здійснюють контрнаступ не лише на Херсонщині, а й на Донбасі. Декількома днями раніше підрозділи української армії форсували Сіверський Донець і змогли звільнити населений пункт Озерне.

Також повідомлялося, що ЗСУ під час контрнаступу в Херсонській області звільнили Високопілля, Ольгине та низку інших населених пунктів регіону.