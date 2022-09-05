Контрнаступ ЗСУ на півдні: Арестович назвав звільнені населені пункти (відео)

За словами радника Офісу президента, близько 20 тисяч російських військових перебувають на правому березі Дніпра на Херсонщині. Але мають великі проблеми із забезпеченням, а всі понтонні переправи оперативно знищуються ЗСУ.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ змогли відбити Високопілля, Ольгіне та низку інших населених пунктів у Херсонській області. За його словами, вдалося також захопити полонених зі складу так званої "Армії ДНР". Про це Арестович розповів під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

Арестович заявив, що наступальна операція – це "завжди багато полонених". У цьому випадку вдалося взяти в полон близько 10 бійців "ДНР". Радник ОП зазначив, що ці люди захищають інтереси так званої "республіки" далеко за її заявленими межами. Він також сказав, що спирається на відкриті джерела.

"Це не єдиний населений пункт, який узяли на Херсонському напрямку за вчора, але спочатку Генштаб скаже, а потім я зможу публічно підтвердити", — сказав Арестович.

[ + – ] Олексій Арестович про успіхи ЗСУ

При цьому, як заявив Арестович, було взято ще три населені пункти. Що стосується прямого підтвердження до Херсона, то, за словами радника ВП, це не така стадія операції, щоб міряти її таким чином.

"Йде захоплення рубежів, об'єктів тощо, які зручні для подальшого введення в бій резервів. Зараз йдеться про те, щоб ми рознесли в нуль їхню логістику, тилові запаси та ізолювали театр", — заявив Арестович.

За його словами, близько 20 тисяч російських військових перебувають на правому березі Дніпра без особливої можливості взаємодії з "великою землею". Усі понтонні переправи та зімпровізовані мости знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що, за словами президента Володимира Зеленського, ЗСУ наступають на багатьох ділянках фронту. ЗСУ намагаються переламати перебіг повномасштабної війни з Росією. За словами президента України, російські військові найближчим часом матимуть кілька сюрпризів.

Ще нагадаємо, що в Україну доставили безпілотники Bayraktar, на які українці збирали гроші. Гендиректор Baykar Makina зголосився компанії приєднатися до акції "Народний Байрактар". Українці за 3 дні зібрали на купівлю БПЛА понад 600 млн гривень.