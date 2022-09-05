Контрнаступление ВСУ на юге: Арестович назвал освобожденные населенные пункты (видео)

По словам советника Офиса президента, около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу Днепра в Херсонской области. Но у них большие проблемы с обеспечением, а все понтонные переправы оперативно уничтожаются ВСУ.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ смогли отбить Высокополье, Ольгино и ряд других населенных пунктов в Херсонской области. По его словам, удалось также захватить пленных из состава так называемой "Армии ДНР". Об этом Арестович рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

Арестович заявил, что наступательная операция – это "всегда много пленных". В данном случае удалось взять в плен около 10 бойцов из "ДНР". Советник ОП отметил, что эти люди защищают интересы так называемой "республики" далеко за ее заявленными пределами. Он также сказал, что опирается на открытые источники.

"Это не единственный населенный пункт, который взяли на Херсонском направлении за вчера, но сначала Генштаб скажет, а потом я смогу подтвердить публично", — сказал Арестович.

[ + – ] Алексей Арестович об успехах ВСУ

При этом, как заявил Арестович, были взяты еще три населенных пункта. Что касается прямого подтверждения к Херсону, то, по словам советника ОП, это не так стадия операции, чтобы мерить ее таким образом.

"Идет захват рубежей, объектов и так далее, которые удобны для дальнейшего введения в бой резервов. Сейчас речь идет о том, чтобы мы разнесли в ноль их логистику, тыловые запасы и изолировали театр", — заявил Арестович.

По его словам, около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу Днепра без особой возможности взаимодействия с "большой землей". Все понтонные переправы и сымпровизированные мосты находятся под огневым контролем ВСУ.

Ранее Фокус писал, что, по словам президента Владимира Зеленского, ВСУ наступают на многих участках фронта. ВСУ пытаются переломить ход полномасштабной войны с Россией. По словам президента Украины, российские военные в ближайшее время получат несколько сюрпризов.

Еще напомним, что в Украину доставили беспилотники Bayraktar, на которые украинцы собирали деньги. Гендиректор Baykar Makina заявил о желании компании присоединиться к акции "Народный Байрактар". Украинцы за 3 дня собрали на покупку БПЛА более 600 млн гривен.