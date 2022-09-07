ЗСУ з початку контрнаступу і по 5 вересня звільнили до десятка населених пунктів, — Гончаренко

Визволення українськими захисниками Високопілля стало важливим стратегічним успіхом, розповів нардеп в інтерв'ю Фокусу.

З кінця серпня, коли Збройні сили України розпочали контрнаступ у повномасштабній війні з РФ, і по 5 вересня українським бійцям вдалося звільнити до десяти населених пунктів. Таку оцінку в інтерв’ю Фокусу дав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Я думаю, що до десятка [населених пунктів звільнено з початку контрнаступу, — ред.]", — сказав нардеп.

Парламентарій зазначив, що він не є військовим спеціалістом, проте визволення українськими бійцями Високопілля, на його думку, стало важливим стратегічним успіхом для ЗСУ, оскільки саме звідти російські війська обстрілювали Кривий Ріг. Також Гончаренко заявив, що, риторика російських пропагандистів свідчить про те, що контрнаступ українських військ відбувається успішно.

"Заговорили, що ЗСУ — це дуже потужно, що дуже складні бої, Стрєлков заговорив, що російській армії, якщо не буде проведена мобілізація, залишається два-три місяці до того, як вона почне сипатися. Тобто риторика змінилася повністю. І це, на мою думку, є свідченням того, що контрнаступ реально розвивається доволі успішно", — заявив нардеп.

Гончаренко також висловив думку, що звільнення Херсона від російських окупаційних сил матиме серйозні наслідки для самої Росії. Саме тому Кремль уже зараз готує російське суспільство та пропаганду до змін на фронті, зазначив політик. За словами парламентаря, ЗСУ в результаті може і не буде потрібно фізично звільняти кожен клаптик української землі, оскільки РФ загрожує серйозна криза.

"Я думаю, що на певному етапі, коли побачимо настання такого перелому, до якого ми зараз наближаємося, і почнуться серйозні програші російських військ, це може мати ефект доміно і це все може розвалитися буквально за один день. Всього за один день путінський режим може припинити своє існування", — сказав парламентар.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, з'явилися повідомлення про контрнаступ українських військ на Харківському напрямку. Зокрема йдеться про просування в районі Балаклії. Тим часом, за даними аналітиків ISW, дії ЗСУ на Херсонському напрямку вже серйозно послаблюють можливості армії Росії в південному регіоні.

Повний текст інтерв'ю нардепа Олексія Гончаренка Фокусу вже можна прочитати на нашому сайті.