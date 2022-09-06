Контрнаступ ЗСУ відчутно послаблює можливості росіян на півдні України, — ISW

Окупаційна адміністрація через активні дії української армії вирішила тимчасово зупинити підготовку до проведення "референдуму" у Херсонській області.

Контрнаступ українських Збройних сил значно послаблює логістичні та адміністративні можливості Російської Федерації на окупованому півдні України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 5 вересня.

Аналітики у своєму документі цитують заяву офіційного Києва про те, що контрнаступ ЗСУ на півдні України спрямований на ослаблення логістики ЗС РФ, під час якої здійснюються точкові ракетні та артилерійські удари по місцях зосередження живої сили та техніки, а також командних центрів.

Щобільше, активні штурмові дії мають серйозний вплив на місцевих колаборантів та окупаційні адміністрації Росії на захоплених територіях.

У звіті ISW цитує одного з гауляйтерів Херсонської області Кирила Стремоусова, який поскаржився на зупинення підготовки до проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до РФ. Через якийсь час колаборант заявив, що росЗМІ неправильно його процитували, оскільки Кремль так і не визначився із кінцевою датою організації фейкового волевиявлення.

"Обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації в окупаційних режимах, який, ймовірно, посилюється через контрнаступ. Українські війська мають на меті повільно послаблювати російські тактичні та оперативні можливості у Херсонській області, і це, ймовірно, значно вплине на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників", — продовжили аналітики у своєму звіті.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України назвали населені пункти, які звільнені під час контрнаступу на півдні країни. За словами радника ОП Олексія Арестовича, підрозділам ЗСУ вдалося деокупувати Високопілля та Ольгине у Херсонській області.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗС РФ опинилися у безвихідному положенні під Херсоном після контрнаступу ЗСУ.