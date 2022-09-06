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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

"Немає води": ЗС РФ у безвихідному положенні під Херсоном, — генерал армії США (відео)

Українські військові, наступ на херсон
Фото: Генштаб ВСУ | Українські військові

За словами Баррі Маккефрі, на Херсонщині застрягла основна частина з 15 000 російських військ. ЗСУ навмисно їх розділяють. Росіяни відмовляються воювати через брак базових ресурсів.

Відставний високопоставлений генерал американської армії Баррі Маккефрі напередодні заявив, що російські війська опинилися у безвихідному становищі, а можливості для маневрів обмежені. Про це він написав у Twitter.

Маккефрі прокоментував повідомлення про те, що російські солдати все частіше відмовляються брати участь у війні через брак базових ресурсів, таких як вода, а також те, що ЗС РФ вербували людей з петербурзької психіатричної клініки, пропонуючи різні стимули: одноразові виплати, оплату житлово- комунальних послуг та можливість здобути освіту.

"Це дивно. Вони [росіяни] дурні, п'яні, жорстокі, недисципліновані, з низьким моральним духом, ними погано керують, мають погане оперативне командування. Зараз у районі Херсона основна частина з 15 тисяч росіян застрягла в північному і західному районах від Дніпра. Українці навмисно намагаються їх розділити, крок за кроком", — зазначив генерал.

"Українські війська завдали понад 400 точних артилерійських ударів та понад 40 ударів з повітря. Глибоко в "російській зоні" задіяні війська спеціального призначення та сили партизанів, руйнуються мости, склади боєприпасів, командні пункти", — додав експерт.

Путін занадто боїться закликати на війну "міських хлопчиків", тому використовує найманців, і це не дуже добре виходить у нього.

Боєць ЗСУ на тлі російської техніки, розбита техніка ЗС РФ,
Боєць ЗСУ на тлі російської техніки

За прогнозами генерала, протягом наступних 90 днів українські сили знищать безліч російських солдатів.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку генерала Баррі Маккефрі, справи у російських військ в Україні будуть йти все гірше і гірше. Через брак ідей становище путінських військ на фронті стрімко погіршуватиметься.

Нагадаємо, що Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину, в яку вписано ідею побудови так званого "багатополярного світу" та "допомоги" співвітчизникам за кордоном.