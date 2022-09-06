"Немає води": ЗС РФ у безвихідному положенні під Херсоном, — генерал армії США (відео)

За словами Баррі Маккефрі, на Херсонщині застрягла основна частина з 15 000 російських військ. ЗСУ навмисно їх розділяють. Росіяни відмовляються воювати через брак базових ресурсів.

Відставний високопоставлений генерал американської армії Баррі Маккефрі напередодні заявив, що російські війська опинилися у безвихідному становищі, а можливості для маневрів обмежені. Про це він написав у Twitter.

Маккефрі прокоментував повідомлення про те, що російські солдати все частіше відмовляються брати участь у війні через брак базових ресурсів, таких як вода, а також те, що ЗС РФ вербували людей з петербурзької психіатричної клініки, пропонуючи різні стимули: одноразові виплати, оплату житлово- комунальних послуг та можливість здобути освіту.

"Це дивно. Вони [росіяни] дурні, п'яні, жорстокі, недисципліновані, з низьким моральним духом, ними погано керують, мають погане оперативне командування. Зараз у районі Херсона основна частина з 15 тисяч росіян застрягла в північному і західному районах від Дніпра. Українці навмисно намагаються їх розділити, крок за кроком", — зазначив генерал.

"Українські війська завдали понад 400 точних артилерійських ударів та понад 40 ударів з повітря. Глибоко в "російській зоні" задіяні війська спеціального призначення та сили партизанів, руйнуються мости, склади боєприпасів, командні пункти", — додав експерт.

Путін занадто боїться закликати на війну "міських хлопчиків", тому використовує найманців, і це не дуже добре виходить у нього.

[ + – ] Боєць ЗСУ на тлі російської техніки

За прогнозами генерала, протягом наступних 90 днів українські сили знищать безліч російських солдатів.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку генерала Баррі Маккефрі, справи у російських військ в Україні будуть йти все гірше і гірше. Через брак ідей становище путінських військ на фронті стрімко погіршуватиметься.

Нагадаємо, що Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину, в яку вписано ідею побудови так званого "багатополярного світу" та "допомоги" співвітчизникам за кордоном.