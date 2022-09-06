Багатополярний світ: Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину, — Reuters

Журналісти пишуть, що Володимир Путін не залишив ідеї побудови так званого "багатополярного світу", а також "допомоги" співвітчизникам за кордоном. У новій доктрині також названо регіони, з якими Москва збирається співпрацювати.

Президент РФ Володимир Путін затвердив нову зовнішньополітичну доктрину, що ґрунтується на концепції "російського світу". Її багато сучасних російських ідеологів уже використали для виправдання інтервенції в Україну нібито на підтримку російськомовного населення, про що пише Reuters.

Повідомляється, що в 31-сторінковій "Гуманітарній політиці" сказано, що Росія має "захищати, оберігати та просувати традиції та ідеали Російського світу". Доктрина подається як стратегія "м'якої сили".

"Російська Федерація надає підтримку своїм співвітчизникам, які проживають за кордоном, у реалізації їхніх прав, забезпеченні захисту їхніх інтересів та збереженні їхньої російської культурної ідентичності", — йдеться в документі.

У доктрині також сказано, що допомога так званим "співвітчизникам" за кордоном дасть можливість Росії нібито зміцнити на міжнародній арені свій імідж "демократичної країни, яка прагне створення багатополярного світу".

Крім того, як пишуть журналісти, у доктрині йдеться, що Росія має розширювати співпрацю зі слов'янськими народами, Китаєм та Індією та ще більше зміцнювати свої зв'язки з Близьким Сходом, Латинською Америкою та Африкою. Також документ згадує про квазі-держави, створені самою РФ. Йдеться про Абхазію та Південну Осетію, а також так "ЛНР" та "ДНР". З ними Москва також має намір поглиблювати відносини.

У матеріалі сказано, що Путін протягом багатьох років підкреслював, що він вважає трагічною долею приблизно 25 мільйонів росіян, які опинилися за межами Росії у нових незалежних державах, коли Радянський Союз розпався 1991 року.

Раніше Фокус писав, що у РФ падає рівень підтримки війни в Україні. За словами голови РНБО Олексія Данилова, у росіян зростає негативне ставлення до того, що відбувається. Це дестабілізуватиме ситуацію в країні-агресорі надалі.

Ще нагадаємо, що патріарх РПЦ Кирило загрожує багатим росіянам пеклом. У недільній проповіді Володимир Гундяєв звернув увагу на усунення від Бога рабів багатства. Цікаво, що сам настоятель церкви ходить у годинах за 30 тис. євро, має понад 20 резиденцій та мільярдні рахунки у банках Швейцарії.