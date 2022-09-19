ЗС РФ під час окупації Харківщини катували студентів із Шрі-Ланки, — Офіс генпрокурора

Російські військовослужбовці протягом чотирьох місяців тримали іноземців у камерах, зривали їм нігті та вчиняли інше фізичне насильство.

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Під час тимчасової окупації частини Харківської області ЗС РФ викрали та катували громадян Шрі-Ланки, які навчалися в Україні. Про це повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що громадяни Шрі-Ланки на момент повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну проходили навчання у медичному коледжі у Куп'янську.

У населеному пункті іноземці мешкали зі своїми родичами. У березні 2022 року, намагаючись врятуватися від окупації, семеро громадян Шрі-Ланки пішли пішки у напрямку Харкова, їх затримали російські військовослужбовці.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, іноземців відвезли на територію агрегатного заводу у Вовчанську та помістили до камер, у яких їх тримали протягом чотирьох місяців. Щобільше, під час розслідування встановлено факти тортур над громадянами Шрі-Ланки: їм зривали нігті, вчиняли фізичне та моральне насильство.

Викрадених іноземців виявили 12 вересня після успішного контрнаступу Збройних Сил України на Харківському напрямку. Громадян Шрі-Ланки після звільнення з полону забезпечили житлом та продуктами харчування.

За фактом викрадення та тортур над іноземцями розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів та звичаїв війни".

[ + – ] ЗС РФ у Харківській області викрали та катували громадян Шрі-Ланки

Зазначимо, після деокупації частини Харківської області правоохоронці виявили кілька катівень, у яких ЗС РФ знущалися з проукраїнських громадян, волонтерів, іноземців та військовослужбовців.

Також повідомлялося, що ще одну катівню виявили після звільнення селища Козача Лопань, яке розташоване біля кордону з Росією. Камери, в яких знущалися з мирних громадян і військовослужбовців, окупанти розмістили в будівлі "народної міліції".