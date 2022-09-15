"Відрізані вуха": у МВС розповіли про катівні у звільнених містах Харківської області

За словами представника МВС, часто організація катівень — перше, чим займаються російські солдати на окупованих територіях.

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На території, яку ЗСУ нещодавно звільнили від російських окупантів, виявлено катівні. До того ж тримали там не лише українців, а й іноземних студентів. Про це розповів заступник голови МВС Євген Єнін в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, росіяни не випустили студентів однієї з азіатських країн з окупованої території Харківської області. Вони викрали їх і закрили в імпровізованій в'язниці, де ті катувалися.

Єнін сказав, що наразі всі сліди воєнних злочинів досліджують правоохоронні органи. Він також заявив, що найстрашніші воєнні злочини можна виявити лише з часом.

"Ми вже зіткнулися з ексгумацією окремих тіл не тільки з ознаками насильницької смерті та тортур — відрізані вуха і таке інше. Це ще тільки початок", — сказав заступник міністра МВС.

Також чиновник сказав, що часто перше, що роблять окупанти на захоплених територіях, організовують катівні. Так, їх було знайдено і в Балаклії, і у Вовчанську. У цих установах катували людей струмом.

Однак, незважаючи на жахи окупації, зараз у жителів звільнених населених пунктів, як заявив Єнін, піднесений настрій.

"Я ніколи не чув Харківщини настільки україномовною, наскільки ми її почули зараз", — сказав він.

Раніше про катувальників у Балаклії також розповідав начальник Слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов. За словами представника поліції, катування струмом вважалося найлегшим. Крім того, він заявив, що вже є інформація про загиблих мирних жителів, яких розстріляли в останній день окупації.

Також Фокус писав, що мешканці десятків звільнених селищ та сіл Харківської області розповіли про те, що відбувалося під час піврічної окупації регіону. За словами свідків, двох чоловіків із селища Залізничне вбили пострілами в голову у їхньому власному будинку та залишили лежати у калюжі крові. Тіло місцевого охоронця залишалося на вежі з кінця лютого.