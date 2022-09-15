"Отрезанные уши": в МВД рассказали о пыточных в освобожденных городах Харьковской области

По словам представителя МВД, часто организация пыточных — первое, чем занимаются российские солдаты на оккупированных территориях.

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На территории, которую ВСУ недавно освободили от российских оккупантов, обнаружены пыточные. При чем держали там не только украинцев, но и иностранных студентов. Об этом рассказал заместитель главы МВД Евгений Енин в интервью Радио НВ.

По его словам, россияне не выпустили студентов одной из азиатских стран с оккупированной территории Харьковской области. Они похитили их и закрыли в импровизированной тюрьме, где те подвергались пыткам.

Енин сказал, что сейчас все следы военных преступлениий исследуют правоохранительные органы. При этом Он также заявил, что самые страшные военные преступления можно выявить лишь со временем.

"Мы уже столкнулись с эксгумацией отдельных тел не только с признаками насильственной смерти и пыток — отрезанные уши и все такое. Это еще только начало", — сказал замминистра МВД.

Также чиновник сказал, что часто первое, что делают оккупанты на захваченных территориях, организовывают пыточные. Так, они были найдены и в Балаклее, и в Волчанске. В этих учреждениях пытали людей током.

Однако, несмотря на ужасы оккупации, сейчас у жителей освобожденных населенных пунктов, как заявил Енин, приподнятое настроение.

"Я никогда не слышал Харьковщину настолько украиноязычной, насколько мы ее услышали сейчас", — сказал он.

Ранее о пыточных в Балаклее также рассказывал начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По словам представителя полиции, пытка током считалась самой легкой. Кроме того, он заявил, что уже есть информация о погибших мирных жителях, которых расстреляли в последний день оккупации.

Также Фокус писал, что жители десятков освобожденных поселков и сел Харьковской области рассказали о том, что происходило во время полугодичной оккупации региона. По словам свидетелей, двух мужчин из поселка Зализничное убили выстрелами в голову в их собственном доме и оставили лежать в луже крови. Тело местного охранника оставалось на вышке с конца февраля.