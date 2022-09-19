Бойцы ВСУ нашли десятки заявлений солдат РФ на отказ от участия в "спецоперации" (видео)

Множество российских солдат и командиров написали рапорты несмотря на угрозу уголовной отвественности, о чем они указывали в документе.

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Украинские военные обнаружили документы для командования ВС РФ, в которых хранятся десятки заявлений личного состава на отказ от участия в "спецоперации". Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр в Фейсбуке.

Военный Юрий Кочевенко в одном из освобожденных сел обнаружил с побратимами рапорты российских солдат на отказ от выполнения приказов. Анна Маляр назвала такие действие правильным выбором.

"Я гвардии сержант Чипизубов Павел Олегович командир 3 мотострелкового отделения 1 мотострелкового взвода 2 мотострелковой роты мотострелкового батальона, отказываюсь от дальнейшего участия в операции, отказываюсь от выполнения боевой задачи, отказываюсь от условий контракта, отказываюсь от выполнения приказов, командиров и начальников. Об уголовной отвественности осведомлен", — написано в одном из рапортов, датированным еще 20 июня.

На кадрах видно, что таких рапортов не один десяток, однако уволили ли отказников, неизвестно.

Напомним, журналисты WP опубликовали письма российских солдат из Изюма, в которых они отказывались от участия в войне из-за плохого морального духа и здоровья.

По данным Офиса генпрокурора, российские оккупанты пытали студентов из Шри-Ланки в течение четырех месяцев. Они срывали студентам ногти и подвергали другому физическому насилию.