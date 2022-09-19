Бійці ЗСУ знайшли десятки заяв солдатів РФ на відмову від участі у "спецоперації" (відео)

Безліч російських солдатів і командирів написали рапорти, попри загрозу кримінальної відповідальності, про що вони вказували в документі.

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Українські військові виявили документи для командування ЗС РФ, у яких зберігаються десятки заяв особового складу на відмову від участі у "спецоперації". Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у фейсбуці.

Військовий Юрій Кочевенко в одному зі звільнених сіл виявив із побратимами рапорти російських солдатів на відмову від виконання наказів. Ганна Маляр назвала таку дію правильним вибором.

"Я гвардії сержант Чіпізубов Павло Олегович, командир 3 мотострілецького відділення 1 мотострілецького взводу 2 мотострілецької роти мотострілецького батальйону, відмовляюся від подальшої участі в операції, відмовляюся від виконання бойового завдання, відмовляюся від умов контракту, відмовляюсь від виконання контракту, відмовляюся від виконання. Про кримінальну відповідальність обізнаний", — написано в одному з рапортів, датованому ще 20 червня.

На кадрах видно, що таких рапортів не один десяток, але чи звільнили відмовників, невідомо.

Нагадаємо, журналісти WP опублікували листи російських солдатів з Ізюма, в яких вони відмовлялися від участі у війні через поганий моральний дух і здоров'я.

За даними Офісу генпрокурора, російські окупанти катували студентів зі Шрі-Ланки протягом чотирьох місяців. Вони зривали студентам нігті і вчиняли інше фізичне насильство.