Оккупанты потребовали провести "референдум" о присоединении Запорожской области к РФ

Обращение о проведении псевдореферендума направлено "главе администрации" Евгению Балицкому. У Зеленского тем временем пообещали "решить российский вопрос".

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Во временно оккупированном Мелитополе прокремлевское общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к так называемому главе Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести псевдореферендум о вхождении региона в состав РФ. Об этом со ссылкой на "военно-гражданскую администрацию" сообщает российское агентство ТАСС.

Во вторник, 20 сентября, в Мелитополе оккупанты провели "съезд жителей Запорожской области", на котором общественное движение "Мы вместе с Россией" направило обращение "властям" региона.

"Резолюцию приняли. Все проголосовали "за", — цитируют журналисты представителей "администрации".

"Мы участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА… с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ… Просим вас назначить дату", — говорится в обращении.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал волну заявлений о подготовке к "референдумам" на временно оккупированных территориях "неудачным шантажом" со стороны Кремля.

"Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — написал глава ОП в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "власти" региона приняли решение о подготовке и проведении "референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации".

С обращением о проведении подобных псевдореферендумов ранее обратились на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.