Мобилизация в России и "референдумы" — это огромный подарок Украине, — Арестович

Советник ОП уверен, что результатом нарушения Кремлем негласного договора с россиянами станет революция, которая снесет путинский режим и позволит быстрее закончить войну.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович высказался о перспективах проведения на оккупированных территориях "референдумов" о присоединении к России и мобилизации в РФ. Он уверен, что, единственным результатом этих действий станет приближение революции в России и крах путинского режима.

Арестович считает, что мобилизация никоим образом не улучшит положение российской армии, так как в стране отсутствует инфраструктура для ее проведения, прежде всего, не хватает младших командиров, которые должны обучать новобранцев. К тому же принудительно мобилизованные россияне не будут гореть желанием воевать, что скажется на их боеспособности. Помимо этого мобилизация разрушит неписаный договор между властью и российским обществом, которое готово видеть войну только по телевизору. А призыв в армию скрытых противников войны приведет к тому, что ненавидящие российского президента люди получат оружие.

Проведение же "референдумов" спровоцирует резкую реакцию международного сообщества, которое станет оказывать Украине еще больше военной помощи и введет новые санкции против России, а на оккупированных территориях усилится сопротивление.

"Да, это эскалация. Она и добьет Путина, — уверен Арестович. — Я долго думал: решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации/референдумов? И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания. Это огромный подарок всем нам, сокращение войны минимум на полгода-год".

Напомним, оккупационные администрации Луганской и Донецкой областей назначили дату проведения фейкового "референдума" о вхождении регионов в состав РФ. Его хотят провести в период с 23 по 27 сентября.

Также глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "власти" региона приняли решение о подготовке и проведении "референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации".

После этого о необходимости провести "референдум" заговорили и коллаборанты из Запорожской области.