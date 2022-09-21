Росія підтримає підсумки "референдумів" на окупованих територіях України, — Путін (відео)

За словами президента РФ, так звані влади Донбасу та захоплених територій Херсонської та Запорізької областей звернулися до Кремля з проханням прийняти результати "плебісцитів".

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Російська Федерація підтримає підсумки псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це у своєму сьогоднішньому зверненні заявив президент РФ Володимир Путін, пише агентство "РІА Новини".

"Ми не можемо, не маємо права віддати близьких нам людей на поталу катам. Не можемо не відгукнутися на їхнє прагнення самим визначати свою долю", — заявив лідер країни-агресора.

За словами російського президента, до Кремля звернулася так звана влада Донбасу та захоплених територій Херсонської та Запорізької областей із проханням ухвалити результати "плебісцитів", які мають бути проведені наприкінці вересня.

Путін наголосив, що Росія нібито зробить усе можливе, щоб забезпечити безпечні умови для незаконного голосування.

Псевдореферендуми на окупованій частині України: хронологія подій

19 вересня так звані "громадські ради" спочатку в "ЛНР", а потім і в "ДНР" вимагали у "влади" в регіонах негайно провести псевдореферендуми про приєднання до РФ.

Учора, 20 вересня, з аналогічною ініціативою виступила "громадська рада" в окупованій Херсонській області. Останніми виступили бойовики із захоплених частин Запорізької області — тут звернення про так зване голосування щодо приєднання до РФ надійшло від колаборантів із організації "Ми разом із Росією".

Цього ж дня так званий голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що місцева "влада" ухвалила рішення про проведення "референдуму" в українському регіоні.

Пізніше бойовики з "ЛНР" і "ДНР" назвали дату проведення "референдумів" у захоплених Луганській і Донецькій областях. Так звані голосування мають відбутися в період із 23 по 27 вересня.

Навіщо Росії потрібні "референдуми" на захоплених територіях?

Прессекретар Міноборони США, бригадний генерал Пет Райдер розповів, що прагнення Москви провести референдуми на окупованих територіях Донбасу, Херсонської та Запорізької областей є способом відвернути увагу населення країни-агресора від успішного контрнаступу українських військ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, зі свого боку, вважають, що проведення "референдумів" необхідні Кремлю для самомобілізації росіян. Після анексії територій керівництво РФ закликатиме населення вступати до лав російської армії для захисту "своєї території".

Крім того, Путін неодноразово наголошував, що російських призовників не посилатимуть на війну в Україну. Так зване приєднання українських територій до РФ дає Кремлю лазівку — в цьому випадку призовників можна без зайвих пояснень відправляти на фронт.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням, де зробив низку резонансних заяв. Зокрема, глава держави-агресора оголосив часткову мобілізацію в Росії.