Батіг і пряник: псевдореферендуми потрібні РФ для самомобілізації населення, — ISW

Американські аналітики вважають, що проведення "плебісцитів" на окупованих територіях розраховане на внутрішню аудиторію Росії. Так країна-агресор сподівається збільшити кількість добровольців.

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Проведення "референдумів" на окупованих територіях потрібне Росії для самомобілізації населення країни-агресора. Про це повідомляє у своєму бюлетені американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, Кремль сподівається використати результати псевдореферендумів для анексії захоплених частин Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. Цей крок насамперед спрямований на самих росіян, яких у цьому випадку агітуватиме вступати в лави російської армії для захисту "території РФ". У Москві припускають, що це покращить ситуацію з формуванням війська.

ISW уточнює, що Володимир Путін остаточно переконався, що нинішніх сил недостатньо для досягнення поставлених цілей в Україні. До того ж добровільна мобілізація до вже досягла своєї кульмінації, так і не задовольнивши запит ЗС РФ. Кремль, як і раніше, не хоче оголошувати загальну мобілізацію, тому шукає альтернативні способи змусити росіян воювати в Україні. І псевдореферендуми в цьому випадку не що інше, як пропагандистський шум.

Мобілізація в Росії: баланс батога та пряника

І якщо "референдуми" можуть стати таким "пряником", то в ролі "батога" виступають нові російські закони про мобілізацію. Як підкреслюють американські експерти, у Москві намагаються так утримати громадян РФ від дезертирства й ухилення від призову в армію, залякуючи їх тюремним ув'язненням.

Крім того, Путін неодноразово наголошував, що російських призовників не посилатимуть на війну в Україну. Так зване приєднання українських територій до РФ дає Кремлю потрібну лазівку — у цьому випадку призовників можна без зайвих пояснень відправляти на фронт для захисту російської землі.

Піврічний цикл призову в Росії генерує близько 130 тис. солдатів-строковиків двічі на рік. Наступний цикл триватиме з 1 жовтня до 31 грудня.

Крім цього, посібники окупантів на захоплених територіях учора вже оголосили про формування добровільних загонів з-поміж місцевого населення для участі у війні. Очевидно, що Росія змушуватиме людей воювати в підрозділах бойовиків у Херсонській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, 20 вересня бойовики "Л/ДНР" назвали дату проведення "референдуму" про входження до складу РФ. Фейковий референдум про приєднання окупованої частини Луганської області до Росії відбудеться в період із 23 по 27 вересня. Колаборанти із Запорізької та Херсонської областей також анонсували незаконні голосування, вони відбудуться в ті самі дні.

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що оголошення мобілізації в РФ і "референдуми" — це величезний подарунок Україні. За його словами, це прискорить революцію в Росії та дозволить швидше закінчити війну. Крім того, для мобілізації РФ немає ресурсів.