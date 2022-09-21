Кнут и пряник: псевдореферендумы нужны РФ для самомобилизации населения, – ISW

Американские аналитики считают, что проведение "плебисцитов" на оккупированных территориях рассчитано на внутреннюю аудиторию России. Таким образом страна-агрессор надеется нарастить количество добровольцев.

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Проведение "референдумов" на оккупированных территориях нужны России для самомобилизации населения страны-агрессора. Об этом сообщает в своем бюллетене американский Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, Кремль надеется использовать результаты псевдореферендумов для аннексии захваченных частей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Этот шаг в первую очередь направлен на самих россиян, которых в этом случае будет агитировать вступать в ряды российской армии для защиты "территории РФ". В Москве предполагают, что это улучшит ситуацию с формированием войска.

ISW уточняет, что Владимир Путин окончательно убедился в том, что нынешних сил недостаточно для достижения поставленных целей в Украине. При этом добровольная мобилизация в РФ уже достигла своей кульминации, так и не удовлетворив запрос ВС РФ. Кремль по-прежнему не хочет объявлять всеобщую мобилизацию, поэтому ищет альтернативные способы заставить россиян воевать в Украине. И псевдореферендумы в этом случае не что иное, как пропагандистский шум.

Мобилизация в России: баланс кнута и пряника

И если "референдумы" могут стать таким "пряником", то в роли "кнута" выступают новые российские законы о мобилизации. Как подчеркивают американские эксперты, в Москве пытаются таким образом удержать граждан РФ от дезертирства и уклонения от призыва в армию, запугивая их тюремным заключением.

Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что российских призывников не будут посылать на войну в Украину. Так называемое присоединение украинских территорий к РФ дает Кремлю нужную лазейку – в этом случае призывников можно без лишних объяснений отправлять на фронт "для защиты российской земли".

Полугодовой цикл призыва в России генерирует около 130 тыс. солдат-срочников дважды в год. Следующий цикл продлится с 1 октября по 31 декабря.

Помимо этого, пособники оккупантов на захваченных территориях вчера уже объявили о формировании добровольческих отрядов из числа местного населения для участия в войне. Очевидно, что России будет принуждать людей воевать в подразделениях боевиков в Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, 20 сентября боевики "Л/ДНР" назвали дату проведения "референдума" о вхождении в состав РФ. Фейковый референдум о присоединении оккупированной части Луганской области к России состоится в период с 23 по 27 сентября. Коллаборанты из Запорожской и Херсонской областей также анонсировали незаконные голосования, они состоятся в те же дни.

Советник ОП Алексей Арестович считает, что объявление мобилизации в РФ и "референдумы" — это огромный подарок Украине. По его словам, это ускорит революцию в России и позволит быстрее закончить войну. Кроме того, для мобилизации у РФ нет ресурсов.