В РФ уволили четверых генералов, командовавших февральским вторжением, — британская разведка

По мнению аналитиков, у российской армии появляется все больше проблем из-за нехватки офицеров, постоянных кадровых перестановок и единоличных решений командующего.

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Разведка Великобритании констатирует, что спустя восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы российского военного руководства становятся все более недееспособными.

Из-за нехватки способных младших офицеров возникают трудности с организацией и руководством недавно мобилизованными резервистами. Низкое качество управления приводит к крупным инцидентам. В качестве примера разведка приводит расстрел 15 октября на полигоне под Белгородом. Очевидцы рассказали, что к гибели военнослужащих привели оскорбительные высказывания офицера в адрес новобранцев из числа этнических меньшинств.

"Плохое командование низшего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил", — сказано в отчете разведки.

Не лучше обстоят дела и на высшем уровне. Аналитики подчеркивают, что уже уволены четверо из пяти генералов, которые командовали февральским вторжением оккупационной армии в Украину. Однако замена командиров пока не привела к существенному улучшению боевых характеристик ВС РФ.

"Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба", — отмечают в разведке.

Напомним, в августе британская разведка сообщала, что после полномасштабного вторжения Россия лишилась как минимум 16 генералов. Шестерых из них, в том числе командующих военными округами, уволили, еще не менее 10 генералов погибло на войне.

Кадровые перестановки в российском командовании продолжаются и теперь. 28 сентября лишился должности генерал-полковник Александр Журавлев, который командовал Западным военным округом ВС РФ.

8 октября стало известно о том, что генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим объединенной группировкой сил в Украине.