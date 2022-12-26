Експерти дали оцінку генералу Суровікіну: зумів виправити становище ЗС РФ в Україні, — FT

Журналісти пишуть, що командувач окупаційних військ зміцнив лінію фронту за допомогою мобілізованих росіян, а також організував успішний відхід окупантів із Херсона, де вони були під загрозою розгрому.

Related video

Намагаючись виправити невдачі російських військ на війні в Україні, президент РФ Володимир Путін у жовтні призначив на посаду командувача окупаційних військ Сергія Суровікіна. Це допомогло покращити становище ЗС РФ на фронті та ставить під питання успішний зимовий наступ Збройних сил України на півдні. Про це пише видання Financial Times.

"Суровікін, ймовірно, найкомпетентніший командир, якого Росія поставила на місце", — сказала військова експертка з Росії з аналітичного центру Rand Corporation Дара Массікот.

Він укріпив лінію фронту на війні в Україні за допомогою мобілізованих росіян. Російський генерал також організував успішний відхід окупантів із Херсона, де вони були під загрозою розгрому.

Ці сильніші оборонні позиції знижують шанси на успішний зимовий контрнаступ українських військ. У новій операції ЗСУ мають намір перерізати сухопутний "міст", який пов'язує Росію з Кримом. Проте західні військові аналітики все ще вважають можливим прорив.

"Українські сили... обов'язково зіштовхнуться зі своїми проблемами. Їх втрати були високими, багато з них недостатньо навчені, деякі підрозділи очевидно страждають від сильної втоми, і їм потрібно більше зброї та боєприпасів", — сказав один західний радник із питань оборони.

Однак він зазначив, що в українських військових бойовий дух і рішучість "незрівнянно вищі", ніж у росіян. Крім того, мобілізація в Україні набагато ефективніша, ніж в РФ.

Нагадаємо, 25 грудня ЗМІ писали, що Міноборони ФРН не відкидає великого наступу російських військ у квітні 2023-го, є два сценарії. Перший передбачає, що РФ спробує окупувати Донбас. Згідно з другим сценарієм, РФ спробує захопити Київ та окупувати всю Україну.

Раніше, 15 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відгукнувся про Суровікіна. За його словами, командувач російських військ в Україні — це держиморда. Він віддає наказ і потрібно або виконувати його, або ти загинеш.

Важливо