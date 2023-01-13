"Внутривидовая борьба": Пригожин пожаловался, что в росСМИ запретили упоминать "вагнеровцев"

По словам российского бизнесмена, некие "чиновники" в России, которые хотят остаться при своих должностях, "пытаются украсть победу" у "Группы Вагнера". До этого СМИ не единожды писали о конфликте Пригожина с министром обороны Шойгу.

Related video

Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что российским СМИ якобы запрещают использовать словосочетание "ЧВК Вагнер". Об этом он рассказал в комментарии изданию RTVI, передает официальный Telegram-канал "Группы Вагнера" по трудоустройству.

Выпускающий редактор RTVI Мария Мельникова спросила у Пригожина о том, есть ли у США инструменты для нейтрализации деятельности "вагнеровцев" за пределами России. В ответ соратник Путина отметил, что Соединенные Штаты — хоть и "серьезный противник, но в данный момент не ключевой".

По словам Пригожина, он больше опасается врагов "Группы Вагнера" внутри самой России. Он подчеркнул, что значительный урон его "частной военной компании" может нанести российская внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят сохранить свои должности.

"Это более серьезная угроза существованию ЧВК "Вагнер", — считает бизнесмен.

Пригожин рассказывает, что российские медиа получили распоряжение не упоминать "вагнеровцев".

"В последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана", — говорит он.

Как считает Пригожин, таким образом у наемников "пытаются украсть победу".

"У ЧВК "Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги", — резюмировал бизнесмен.

СМИ неоднократно рассказывали о серьезном противостоянии Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Кроме этого, соратник Путина критиковал и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который недавно стал командующим российских войск в Украине.