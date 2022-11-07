Прибрать власть к рукам: Пригожин угрожает Шойгу и создает свою армию, – Центр нацсопротивления

В Москве усилился конфликт между высшим военным руководством. Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин обвиняет министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в провалах на фронте.

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В Российской Федерации усилилось противостояние между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и официальным военным руководством страны-агрессора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как уточняется, "вагнеровцы" смогли усилить свое влияние среди российских военных. Численность частной военной компании постоянно растет.

Параллельно с этим Евгений Пригожин обвиняет министра обороны РФ и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова в провалах на линии фронта в Украине.

"Пригожин обвиняет в провалах Шойгу и Герасимова, а те в свою очередь кивают на Путина", –– пишет Центр.

Вместе с тем, Рамзан Кадыров и его "полевые командиры" получили больше власти непосредственно на временно оккупированных территориях Украины. Как уточняется, там они строят свою "бизнес-сеть". Фокус ранее рассказывал, как пророссийские чеченцы в Мелитополе "отжали" аптеку и разграбили кабинет УЗИ.

По информации Центра нацсопротивления, Пригожин провел неофициальную встречу с главой администрации президента РФ Антоном Вайно, на которой они обговорили провалы россиян в Украине. Как считает основатель "Вагнера", Шойгу должен понести ответственность за это. При этом во время разговора собеседники обсудили, что Путин также негативно влияет на ведение войны против Украины, так как он лично может вмешиваться в планы военных и тактический уровень планирования.

Если еще несколько лет назад ЧВК "Вагнера" выступала исключительно как организация, предоставляющая военные услуги, то сейчас ситуация изменилась, резюмируют в Центре. В настоящее время Пригожин занят созданием собственной полноценной армии.

Напомним, Евгений Пригожин признал, что Россия влияла на выборы в США. Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что не намерен отказываться от "точечных операций", результатом которых станет "удаление обеих почек и печени".

Ранее американский Институт изучения войны заявлял, что Пригожин, критикуя местные элиты, пытается повысить свой статус в России.