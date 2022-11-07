Прибрати владу до рук: Пригожин загрожує Шойгу та створює свою армію, — Центр нацопору

У Москві посилився конфлікт між найвищим військовим керівництвом. Голова "вагнерівців" Євген Пригожин звинувачує міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова в провалах на фронті.

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У Російській Федерації посилилося протистояння між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним і офіційним військовим керівництвом країни-агресора. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як уточнюється, "вагнерівці" змогли посилити свій вплив серед російських військових. Чисельність приватної військової компанії постійно зростає.

Паралельно з цим Євген Пригожин звинувачує міністра оборони РФ і начальника російського Генштабу Валерія Герасимова в провалах на лінії фронту в Україні.

"Пригожин звинувачує в провалах Шойгу та Герасимова, а ті, зі свого боку, кивають на Путіна", — пише Центр.

Водночас Рамзан Кадиров і його "польові командири" отримали більше влади безпосередньо на тимчасово окупованих територіях України. Як уточнюється, там вони будують свою "бізнес-мережу". Фокус раніше розповідав, як проросійські чеченці в Мелітополі "віджали" аптеку та пограбували кабінет УЗД.

За інформацією Центру нацопору, Пригожин провів неофіційну зустріч із головою адміністрації президента РФ Антоном Вайном, на якій вони обговорили провали росіян в Україні. Як вважає засновник "Вагнера", Шойгу має понести відповідальність за це. Водночас під час розмови співрозмовники обговорили, що Путін також негативно впливає на ведення війни проти України, оскільки він може втручатися в плани військових і тактичний рівень планування.

Якщо ще кілька років тому ПВК "Вагнера" виступала виключно як організація, яка надає військові послуги, то зараз ситуація змінилася, резюмують у Центрі. Нині Пригожин зайнятий створенням своєї повноцінної армії.

Нагадаємо, Євген Пригожин визнав, що Росія впливала на вибори в США. Глава ПВК "Вагнер" заявив, що не має наміру відмовлятися від "точкових операцій", результатом яких стане "видалення обох нирок і печінки".

Раніше американський Інститут вивчення війни заявляв, що Пригожин, критикуючи місцеві еліти, намагається підвищити свій статус у Росії.