Пригожин звинуватив російські еліти у перешкоджанні повної мобілізації в Росії, — ISW

Аналітики заявили, що Пригожин створюєте в Санкт-Петербурзі центр ПВК "Вагнера", не інформує місцева влада. За його словами, вони не повинні втручатися у роботу його угруповання.

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Соратник президента РФ Володимира Путіна та голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагається підвищити свій статус у Росії, критикуючи місцеві еліти. Він заявив, що відкрив центр своєї ПВК у Санкт-Петербурзі вже 4 листопада, пишуть аналітики з американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

У новому звіті сказано, що 31 жовтня Пригожин вимагає, щоб Генеральна прокуратура Росії порушила кримінальну справу за фактом організації губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бегловим "злочинної спільноти" у місті. За словами Пригожина, злочинна мережа Беглова має намір розграбувати держбюджет та збагатити корумпованих чиновників.

Аналітики припустили, що голова ПВК "Вагнер" критикує місцевих чиновників, щоб підвищити свою репутацію. Передбачається, що такий підхід спрацює, оскільки популярність Пригожина у місті зростає.

Проте сам Пригожин сказав російським журналістам про те, що не збирається створювати партію та займатися політикою.

"Моє завдання — виконати свій обов'язок перед Батьківщиною", — сказав голова найманців.

"Він стверджує себе як політичну силу, використовуючи свій популярний статус і свій зв'язок з "Вагнером" для критики опонентів в елітних колах і для інституціоналізації власної влади", — сказано у звіті ISW.

Так, Пригожин почав критикувати російські еліти через те, що вони живуть у стані комфорту і не дають провести в Росії повну мобілізацію. Він сказав, що діти представників еліти мають піти воювати із Україною.

Щодо центру ПВК "Вагнера", то, за словами Пригожина, це буде комплекс будівель для розміщення кандидатів, інструкторів та різних фахівців.

Аналітики пишуть, що Пригожин зазначив, що не інформував місцеву адміністрацію Санкт-Петербурга про створення центру, оскільки місцеве самоврядування не є достатньо представницькою структурою, щоб втручатися у роботу ПВК.

Раніше Фокус повідомляв, що Рамзан Кадиров заявив про мобілізацію в Чечні. Кадиров попередив чеченців, що вони можуть потрапити до "якогось" батальйону і тоді родичі не знатимуть, куди взагалі подівся "боєць".

Ще нагадаємо, що у США уважно стежать за вибухами у Севастополі. Анонімний американський чиновник заявив, що в США підтверджують вибухи в Севастополі. Однак, яких саме збитків російському флоту було завдано, не хочуть говорити.