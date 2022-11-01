Пригожин обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в России, — ISW

Аналитики заявили, что Пригожин создаете в Санкт-Петербурге центр ЧВК "Вагнера", не информирует местные власти. По его словам, они не должны вмешиваться в работу его группировки.

Related video

Соратник президента РФ Владимира Путина и глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается повысить свой статус в России, критикуя местные элиты. Он заявил, что открыл центр своей ЧВК в Санкт-Петербурге уже 4 ноября, пишут аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что 31 октября Пригожин потребовал, чтобы Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту организации губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым "преступного сообщества" в городе. По словам Пригожина, преступная сеть Беглова намерена разграбить госбюджет и обогатить коррумпированных чиновников.

Аналитики предположили, что глава ЧВК "Вагнера" критикует местных чиновников, чтобы повысить свою репутацию. Предполагается, что такой подход сработает, так как популярность Пригожина в городе растет.

Однако сам Пригожин сказал российским журналистам о том, что не собирается создавать партию и заниматься политикой.

"Моя задача — выполнить свой долг перед Родиной", — сказал глава наемников.

"Он утверждает себя в качестве политической силы, используя свой популярный статус и свою связь с "Вагнером" для критики оппонентов в элитных кругах и для институционализации собственной власти", — сказано в отчете ISW.

Так, Пригожин начал критиковать российские элиты за то, что они живут в состоянии комфорта и не дают провести в России полную мобилизацию. Он сказал, что дети представителей элиты должны пойти воевать с Украиной.

Что касается центра ЧВК "Вагнера", то, по словам Пригожина, это будет комплекс зданий для размещения кандидатов, инструкторов и различных специалистов.

Аналитики пишут, что Пригожин отметил, что не информировал местную администрацию Санкт-Петербурга о создании центра, поскольку местное самоуправление не является достаточно представительной структурой, чтобы вмешиваться в работу ЧВК.

Ранее Фокус сообщал, что Рамзан Кадыров заявил о мобилизации в Чечне. Кадыров предупредил чеченцев, что они могут попасть в "какой-нибудь" батальон и тогда родственники не будут знать, куда вообще подевался "боец".

Еще напомним, что в США внимательно следят за взрывами в Севастополе. Анонимные американский чиновник заявил, что в США подтверждают взрывы в Севастополе. Однако, какой именно ущерб российскому флоту был нанесен, не хотят говорить.