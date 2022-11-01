"Продолжает наносить удары": в США внимательно следят за взрывами в Севастополе, — CNN

Анонимные американский чиновник заявил, что в США подтверждают взрывы в Севастополе. Однако, какой именно ущерб российскому флоту был нанесен, не хотят говорить.

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Соединенные Штаты внимательно отслеживают сообщения о предполагаемом нападении на российские военные корабли в Севастополе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, анонимный американский чиновник заявил, что в Штатах подтвердили взрывы в Севастополе.

"По нашим оценкам, там были взрывы, но я не собираюсь ни давать оценку ущерба, ни предоставлять какую-либо дополнительную информацию о том, что могло вызвать эти взрывы", — заявил высокопоставленный военный представитель США.

Кроме того, как пишут журналисты, чиновник не сказал, были ли задействованы какие-либо силы США или что конкретно вызвало взрывы.

"Россия продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в том числе по ее энергосистеме, что привело к массовым отключениям электроэнергии", — отметил американский чиновник.

Напомним, утром 29 октября в районе оккупированного Севастополя прогремело несколько взрывов, а местные жители увидели масштабный пожар возле бухты. Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко утверждал, что в результате "бавовны" пострадали несколько кораблей Черноморского флота РФ, в том числе флагман "Адмирал Макаров".

Также Фокус сообщал, что Великобритания ответила на обвинения РФ в атаке на Севастополь. Кремль, по мнению Минобороны Королевства, подобными заявлениями подтверждает, что внутри российского правительства происходят большие споры.

Еще напомним, что в РФ рассказали о "доказательствах" атак ВСУ на Севастопольскую бухту. По версии Минобороны РФ, дроны по Севастополю якобы запустили с гражданского судна, который должен был вывозить зерно.