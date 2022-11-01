"Продовжує завдавати ударів": у США уважно стежать за вибухами у Севастополі, — CNN

Анонімний американський чиновник заявив, що в США підтверджують вибухи в Севастополі. Однак, яких саме збитків російському флоту було завдано, не хочуть говорити.

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Сполучені Штати уважно відстежують повідомлення про ймовірний напад на російські військові кораблі у Севастополі. Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, анонімний американський чиновник заявив, що у Штатах підтвердили вибухи у Севастополі.

"За нашими оцінками, там були вибухи, але я не збираюся ні оцінювати збитки, ні надавати будь-яку додаткову інформацію про те, що могло викликати ці вибухи", — заявив високопоставлений військовий представник США.

Крім того, як пишуть журналісти, чиновник не сказав, чи були залучені будь-які сили США або що викликало вибухи.

"Росія продовжує завдавати ракетних ударів по інфраструктурі України, у тому числі по її енергосистемі, що призвело до масових відключень електроенергії", — зазначив американський чиновник.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня в районі окупованого Севастополя пролунало кілька вибухів, а місцеві жителі побачили масштабну пожежу біля бухти. Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко стверджував, що внаслідок "бавовни" постраждали кілька кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема флагман "Адмірал Макаров".

Також Фокус повідомляв, що Великобританія відповіла на звинувачення РФ в атаці на Севастополь. Кремль, на думку Королівства Міноборони, подібними заявами підтверджує, що всередині російського уряду відбуваються великі суперечки.

Ще нагадаємо, що в РФ розповіли про "докази" атак ЗСУ на Севастопольську бухту. За версією Міноборони РФ, дрони Севастополем нібито запустили з цивільного судна, яке мало вивозити зерно.