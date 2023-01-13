"Внутрішньовидова боротьба": Пригожин поскаржився, що в росЗМІ заборонили згадувати "вагнерівців"

За словами російського бізнесмена, деякі "чиновники" в Росії, які хочуть залишитися на своїх посадах, "намагаються вкрасти перемогу" у "Групи Вагнера". До цього ЗМІ не раз писали про конфлікт Пригожина з міністром оборони Шойгу.

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Російський бізнесмен Євген Пригожин заявив, що російським ЗМІ нібито забороняють використовувати словосполучення "ЧВК Вагнер". Про це він розповів у коментарі виданню RTVI, повідомляє офіційний Telegram-канал "Групи Вагнера" з працевлаштування.

Випускова редакторка RTVI Марія Мельникова запитала Пригожина про те, чи є у США інструменти для нейтралізації діяльності "вагнерівців" за межами Росії. У відповідь соратник Путіна зазначив, що Сполучені Штати — хоч і "серйозний противник, але зараз не ключовий".

За словами Пригожина, він більше боїться ворогів "Групи Вагнера" всередині самої Росії. Він підкреслив, що значних втрат його "приватній військовій компанії" може завдати російська внутрішньовидова боротьба, корупція, бюрократія і чиновники, які хочуть зберегти свої посади.

"Це серйозніша загроза існуванню ПВК "Вагнер", — вважає бізнесмен.

Пригожин розповідає, що російські медіа отримали розпорядження не згадувати "вагнеровцев".

"Останнім часом у засобах масової інформації ведеться активна робота щодо того, щоб заборонити словосполучення "ПВК Вагнер", не вимовляти його вголос і всіляко уникати, як чорт ладану", — говорить він.

Як вважає Пригожин, у такий спосіб найманці "намагаються вкрасти перемогу".

"У ПВК "Вагнер" постійно намагаються вкрасти перемогу і розповідають про присутність незрозуміло кого, аби принизити їх заслуги", — резюмував бізнесмен.

ЗМІ неодноразово розповідали про серйозне протистояння Пригожина та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Крім того, соратник Путіна критикував і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, який нещодавно став командувачем російських військ в Україні.