СБУ "розколола" агента КДБ Білорусі, який воював в Україні у складі ПВК (фото)

Звинувачений громадянин Білорусі намагався приховати від українців свою причетність до спецслужб Білорусі, проте його практично одразу викрили. Співробітник КДБ Білорусі, який воював в Україні, проведе 10 років у в'язниці.

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Служба безпеки України викрила співробітника білоруського КДБ після низки військових злочинів на території України. Наразі він проведе за ґратами 10 років, про що повідомила пресслужба відомства.

Співробітниками української спецслужби було зібрано доказову базу про представника КДБ Білорусі. Він у складі російської приватної компанії "Редут" подався воювати проти України. Участь у бойових діях він брав на Харківському та Краматорському напрямах.

Серед основних завдань був збір розвідувальних даних про зразки іноземного озброєння, які ЗСУ отримують від західних партнерів.

"Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади чинного режиму самопроголошеного президента Лукашенка. Українські захисники захопили ворожого поплічника під час одного з боїв Донецької області у вересні минулого року", — йдеться у повідомленні.

Затриманий спочатку намагався приховати свою причетність до спецслужб Білорусі та видавав себе за звичайного бойовика.

[ + – ] СБУ викрила співробітника спецслужб Білорусі Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] СБУ викрила співробітника спецслужб Білорусі Фото: пресс-служба СБУ

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство), та призначив йому 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 лютого СБУ повідомила про підозру трьом блогерам за фейки та дискредитацію ЗСУ. Один із них відвідав ефір пропагандиста Соловйова та підозрюється у колабораціонізмі. Він виправдовує захоплення українського півострова ЗС РФ.

Також СБУ повідомила про оголошення підозри 30 вчителям. Педагоги займалися русифікацією українських шкіл та підозрюються у колабораціонізмі. Співробітники відомства викрили керівників двох навчальних закладів, які знищили українські підручники та нав'язували кремлівське бачення історії нашої держави.