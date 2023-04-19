"Співпрацював із СБУ та ССО": у Керчі затримали чоловіка за "спробу диверсії на енергооб'єкті" (відео)

Силовики вдерлися в квартиру і поклали чоловіка на підлогу. У ході операції вони показали кадри, на яких підозрюваний "знімав об'єкт" та говорив українською мовою про відсутність камер спостереження.

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Керченські силовики запобігли "диверсії на об'єкті енергосистеми Криму" і затримали громадянина Росії та України. Про це повідомило 19 квітня агентство "РІА Новини" із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

"В результаті проведених заходів затриманий причетний до підготовки даного злочину громадянин Росії та України 1971 року народження", — зазначила російська служба.

Місце проживання затриманого обшукали, у нього вилучили саморобний вибуховий пристрій та засоби зв'язку, в яких було нібито листування з українськими спецслужбами.

Підозрюваного заарештували, проти нього відкрили кримінальні справи за ч. 1 статті 30 та ч. 1 статті 281 КК РФ ("Приготування до диверсії") та ч. 1 статті 222.1 КК РФ ("Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин чи вибухових пристроїв").

Затриманого вже заарештували, йому загрожує до 20 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

"Завербували до СБУ": підозрюваний "говорив українською мовою"

Російська газета "Известия" припускає, що мова йде про 52-річного Сергія Г., який у 2022 році змінив прізвище. Видання зазначає, що чоловіка "завербували співробітники СБУ і він співпрацював з кураторами Сил спеціальних операцій України".

Підозрюваний спілкувався із замовниками через месенджери, стверджують у ФСБ

Підозрюваний нібито підтримував із замовниками зв'язок через месенджери.

"У листуванні вказується, що при розробці плану з підриву підстанції в Керчі Сергій мав надати фотографії та координати об'єкта, а також оцінити, наскільки близько до нього можна підібратися", — додали пропагандисти.

ФСБ показала ролик затримання обвинуваченого. ФСБшники вламуються у квартиру, заламують та кладуть на підлозі чоловіка і потім проводять його до сусідньої кімнати. Далі затриманий підписує папери, а силовики обшукують його шафи.

Оперативники під час відео продемонстрували мобільний телефон, знайдений під час обшуків з відео, на якому підозрюваний, ймовірно, знімає об'єкт енергосистеми й українською мовою каже, що не бачить камер спостереження на об'єкті.

Нагадаємо, що російська Держдума 7 квітня внесла поправки про довічне покарання за держзраду.

В українському Центрі національного опору 10 квітня розповідали про плани ФСБ здійснити диверсії у Донецьку за допомогою безпілотників Supercam. Через санкції росіяни не змогли купити апарати.