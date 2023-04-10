ФСБ планувала у Донецьку диверсії з БПЛА Supercam, але в РФ закінчилися комплектуючі

Відомо, що для виробництва дронів потрібно закупити за кордоном термографічні та HD-камери, проте навіть достатнє фінансування спецслужби РФ не вирішило оперативно це питання.

Related video

ФСБ не може купити безпілотники Supercam для здійснення диверсій на території тимчасово окупованого Донецька. Причиною стали міжнародні санкції, про що повідомили у Центрі національного спротиву 10 квітня.

Зазначається, що у РФ були плани придбати БПЛА Supercam, щоб у майбутньому їх використовувати на тимчасово окупованих територіях України, проте, очевидно, від цієї ідеї їм доведеться відмовитися через брак комплектуючих.

"В окупованому Донецьку співробітники центру спеціального призначення ФСБ РФ мають намір у поточному місяці закупити три БПЛА Supercam для використання в рамках диверсійної роботи", — йдеться у повідомленні.

Виробляє цей тип безпілотників компанія "Беспілотні системи", яка розташована в Іжевську. Незважаючи на достатнє фінансування, яким Кремль забезпечує структуру, вони не можуть провести базову підготовку з експлуатації цих дронів.

Виробництво затримується через постачання термографічних і HD-камер, яких у РФ немає, а через міжнародні санкції їх закупити досить складно.

РФ не може продовжувати виробництво БПЛА Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що РФ залишиться без японських двигунів для дронів "Орлан-10". Новий пакет санкцій від Токіо передбачає не лише заборону на постачання комплектуючих до БПЛА та самих безпілотників, а й цілої низки електронних компонентів.

29 березня повідомлялося, що Китай передає РФ кошти для виявлення дронів, проте Україна їх може легко вираховувати за допомогою дешевих китайських приладів.