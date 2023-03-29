Китай передає РФ засоби для виявлення дронів: українцям є чим відповісти (фото)

Українським військовим необхідно виявляти крилаті БПЛА, коптери, радіостанції та засоби РЕБ окупантів, а допоможуть у цьому дешеві китайські прилади.

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За даними військовослужбовця із псевдонімом Сергій Флеш, Китай ексклюзивно постачає Росії портативні прилади Arinst для виявлення українських безпілотників. Він розповів у Facebook, які аналоги українці можуть використовувати проти росіян.

Компанія Arinst випускає портативні аналізатори радіочастотного спектра, що фіксують сигнали найпоширеніших технологій зв'язку, включаючи WiFi, 2G, 3G, 4G, LTE, CDMA, GSM, DCS, GPRS, ГЛОНАСС. Російські солдати почали використовувати їх як засіб радіоелектронної розвідки (РЕР), відстежуючи наближення українських дронів на передовий.

Як зазначив Сергій Флеш, зараз Arinst робить портативні аналізатори лише для РФ, проте українці можуть замовити на Aliexpress аналогічне обладнання TinySa. Експерт порадив дві моделі: TinySa та TinySA Ultra, обидві аналізують спектр радіочастот та показують сигнали у вигляді кривої лінії.

"Вам залишається обрати потрібний діапазон частот, під'єднати антену, і можна дивитися сигнали, і навіть пеленгувати їх спрямованою антеною", — наголосив Сергій Флеш. — "Перший прилад, що дешевший, підходить переважно зв'язківцям ЗСУ. Другий (дорожчий) підходить і зв'язківцям, і тим, хто хоче працювати з дронами та РЕБ".

Аналізатори радіоспектру TinySa та TinySa Ultra Фото: Facebook

TinySA – це базова модель, яка продається за $40. Вона працює з частотами до 1000 МГц, має невеликий екран і позбавлена підсилювача сигналу. Прилад дозволить ЗСУ фіксувати активність радіостанцій окупантів на частотах VHF і UHF, помічати дрони типу "літаюче крило", сканувати ефір на предмет вільних частот, виявляти локальні перешкоди, перевіряти потужність радіостанцій.

"Пристрій працює і як генератор сигналу, тому Ви можете перевірити чутливість радіостанції або ретранслятора", — додав фахівець.

Є також дорожча версія TinySA Ultra за $138, що працює в діапазоні 900-930МГц та 5,8 ГГц. На додаток до можливостей попередньої, вона вловлює сигнали комерційних дронів і засобів РЕБ, що пригнічують GPS. Його Сергій Флеш порекомендував під'єднати до PowerBank, розширити частоту до 6 ГГц у налаштуваннях, виставити початкову та кінцеву частоту сканування. Можна також налаштувати функцію "водоспаду", що фіксує сліди від сигналів у часі, що допомагає фіксувати БПЛА з псевдовипадковою перебудовою робочої частоти (ППРЧ). Установки можна зберігати за допомогою меню PRESET.

Для ефективної роботи TinySA Ultra потрібен зовнішній підсилювач сигналів LNA, найкраще вибрати модель на 20-30 Дб — він допоможе визначати дрони в діапазоні 5,8 ГГц. Для виявлення "Орланів", "Елеронів", "Ланцетів" та інших крилатих БПЛА ЗС РФ варто поставити антену для посилення мобільного зв'язку в діапазоні 900 МГц. З антеною для пеленгації РЕБ GPS ситуація складніша, адже її потрібно замовляти в Китаї або робити самому. Втім, можна спробувати антену мобільного зв'язку діапазону 1800 МГц.

Раніше Сергій Флеш розповів про роботу кишенькових детекторів дронів для ЗСУ. За його словами, українські фахівці розробляють такі прилади разом із колегами з Нідерландів.

Тим часом у Росії створюють подібні кишенькові детектори БПЛА, що працюють у діапазонах 2,4 ГГц та 5,8 ГГц. Сергій Флеш показав, як вони влаштовані, та назвав недоліки.