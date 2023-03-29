Китай передает РФ средства для обнаружения дронов: украинцам есть, чем ответить (фото)

Украинским военным необходимо вычислять крылатые БПЛА, коптеры, радиостанции и средства РЭБ оккупантов, а помогут в этом дешевые китайские приборы.

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По данным военнослужащего с псевдонимом Сергей Флэш, Китай эксклюзивно поставляет России портативные приборы Arinst для обнаружения украинских беспилотников. Он рассказал в Facebook, какие аналоги украинцы могут использовать против россиян.

Компания Arinst выпускает портативные анализаторы радиочастотного спектра, которые фиксируют сигналы самых распространенных технологий связи, включая WiFi, 2G, 3G, 4G, LTE, CDMA, GSM, DCS, GPRS, ГЛОНАСС. Российские солдаты начали использовать его в качестве средства радиоэлектронной разведки (РЭР), отслеживая приближение украинских дронов на передовой.

Как отметил Сергей Флэш, сейчас Arinst делает портативные анализаторы только для РФ, однако украинцы могут заказать на Aliexpress аналогичное оборудование от TinySa. Эксперт посоветовал две модели: TinySa и TinySA Ultra, обе анализируют спектр радиочастот и показывают сигналы в виде кривой линии.

"Вам остается выбрать нужный диапазон частот, подключить антенну, и можно смотреть сигналы, и даже пеленговать их направленной антенной", — подчеркнул Сергей Флэш. — "Первый прибор, что дешевле, подходит преимущественно связистам ВСУ. Второй (более дорогой) подходит и связистам, и тем, кто хочет работать с дронами и РЭБ".

Анализаторы радиоспектра TinySa и TinySa Ultra Фото: Facebook

TinySA — это базовая модель, которая продается за $40. Она работает с частотами до 1000 МГц, имеет маленький экран и лишена усилителя сигнала. Прибор позволит ВСУ фиксировать активность радиостанций оккупантов на частотах VHF и UHF, замечать дроны типа летающее крыло, сканировать эфир на предмет свободных частот, выявлять локальные помехи, проверить мощность радиостанций.

"Устройство работает и как генератор сигнала, поэтому Вы можете проверить чувствительность радиостанции или ретранслятора", — добавил специалист.

Есть также более дорогая версия TinySA Ultra за $138, работающий в диапазоне 900-930МГц и 5,8 ГГц. Вдобавок к возможностям предыдущей, она улавливает сигналы коммерческих дронов и средств РЭБ, подавляющих GPS. Его Сергей Флэш порекомендовал подключить к PowerBank, расширить частоту до 6 ГГц в настройках, выставить начальную и конечную частоту сканирования. Можно также настроить функцию "водопада", сохраняющую следы от сигналов во времени, что помогает фиксировать БПЛА с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Настройки можно сохранять с помощью меню PRESET.

Для эффективной работы TinySA Ultra потребуется внешний усилитель сигналов LNA, лучше всего выбрать модель на 20-30 Дб — он поможет определять дроны в диапазоне 5,8 ГГц. Для обнаружения "Орланов", "Элеронов", "Ланцетов" и других крылатых БПЛА ВС РФ стоит поставить антенну для усиления мобильной связи в диапазоне 900 МГц. С антенной для пеленгации РЭБ GPS ситуация обстоит сложнее, ведь ее нужно заказывать в Китае или делать самому. Впрочем, можно попробовать антенну мобильной связи диапазона 1800 МГц.

Ранее Сергей Флэш рассказал о работе карманных детекторов дронов для ВСУ. По его словам, украинские специалисты разрабатывают такие приборы вместе с коллегами из Нидерландов.

Тем временем в России создают подобные карманные детекторы БПЛА, работающие в диапазонах 2,4ГГц и 5,8 ГГц. Сергей Флэш показал, как они устроены, и назвал недостатки.