РФ залишиться без японських двигунів для дронів "Орлан-10": знову вводять санкції

Новий пакет санкцій передбачає не лише заборону на постачання компонентів до БПЛА та самих безпілотників, а й цілої низки електронних компонентів.

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Влада Японії ухвалила рішення про запровадження чергового пакету санкцій проти Росії за агресію проти України. Як повідомляє агентство "Інтерфакс", із 7 квітня 2023 року Мінекономіки Японії заборонить постачання в Росію високотехнологічного обладнання та компонентів, до яких входять безпілотники, двигуни, запчастини та компоненти до них.

За даними розслідування агентства Reuters і Британського інституту оборонних досліджень, російські безпілотники "Орлан-10", які використовуються у війні проти України, зібрані переважно з компонентів виробництва іноземних компаній. Серед них є японські двигуни FG-40, що випускаються Saito Seisakusho. Ці двигуни зазвичай застосовуються для радіокерованих моделей літаків і постачаються до 24 країн, у тому числі й до Росії. Однак серед клієнтів японської фірми немає російської компанії "Центр спеціальних технологій", яка виробляє "Орлани-10". Тому вважається, що російський виробник закуповує японські компоненти через третіх осіб.

Крім того, під заборону потрапляє обладнання для навігації, оптична техніка, набори для моделювання, кабелі, біноклі й апаратура для аерофотографування.

У сегменті великого обладнання, яке потрапило під заборону, значиться будівельна техніка, двигуни для кораблів, вироби зі сталі й алюмінію та будь-який тип продукції, пов'язаної з аерокосмічною, будівельною, металургійною галузями або зв'язком.

Раніше Фокус писав, що Японія запровадила санкції проти 73 російських організацій, фінансових установ і 48 росіян, причетних до вторгнення РФ в Україну, повідомляє МЗС країни.